De la campaña a la realidad: Mario Maraboto

¿Recuerdan la frase de campaña en 2006 que decía que “AMLO es un peligro para México”? El autor de esa campaña, Antonio Sola, 12 años después (enero de 2018) expresó que esa idea ya no era vigente. “Creo que López Obrador ha evolucionado mucho en los 12 años recientes y para nada creo que eso esté sucediendo en ese momento”.

La campaña de 2006 se fundaba en el miedo como el principal ingrediente, fraseado en palabras como devaluación, desempleo y dictadura; se criticaban sus políticas como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y se le identificaba con la intolerancia de Hugo Chávez.

En un ‘spot’ de esa campaña se dice que los segundos pisos y las pensiones del Gobierno de AMLO “se hicieron con buen gobierno, ahorro y honradez” mientras se mostraba el video en donde René Bejarano guardaba montones de efectivo y su secretario de Finanzas jugaba póker en Las Vegas. Con el tiempo, hemos visto la misma situación tanto con sus colaboradores como con parientes cercanos: grabaciones mostrando la entrega de sobres de dinero o realizando operaciones ilegales en un banco, enriquecimiento de hijos y colaboradores… y nunca ha dado explicaciones.

En otro mensaje, mientras se veía una perinola, se escuchaba: “López Obrador juega con el futuro de México… No hizo nada para reducir la inseguridad y la violencia. Con López Obrador perdemos todos”. A cuatro años de gobierno, vemos el dispendio en caprichosas obras mal planeadas que solo endeudan al país; la inseguridad y la violencia se han incrementado significativamente en todo el territorio.

Un tercer ‘spot’ iniciaba con la figura de Hugo Chávez retando al entonces presidente Fox, seguido por una imagen de AMLO expresando: “Cállate, chachalaca”, para mostrar la intolerancia de ambos. Los ‘shows’ mañaneros de AMLO han sido el foro en el que se ha proyectado la creciente intolerancia especialmente hacia la prensa y los intelectuales.

Uno más mostraba la violencia en la toma de un pozo petrolero en Tabasco, encabezada por AMLO, mientras el locutor mencionaba: “López Obrador acepta la barbarie y que se rompa la ley”; luego se proyecta a él mismo expresando: “Con las tradiciones del pueblo, con sus creencias, vale más no meterse”, justificando un linchamiento en Tláhuac. ¿Cuántas veces este presidente no ha violado la Constitución y muchas leyes? ¿Cuántas veces hemos visto a miembros de Ejército siendo sometidos por “las tradiciones de los pueblos”? ¿Recuerdan el “no me vengan con que la ley es la ley”?

En otro ‘spot’ la voz del locutor dice: “El despilfarro de López Obrador lo pagaríamos muy caro todos los mexicanos”. Hoy sabemos que la refinería en Tabasco ya va en más del doble y, gracias al ocultamiento de información, no sabemos cuánto ha despilfarrado en ocurrencias. Otro ‘spot’ proyecta a AMLO expresando: “Tengo tres cosas muy presentes: no mentir…”. Una agencia profesional ha contabilizado más de 60 mil mentiras en su ‘show’.

A estas alturas, AMLO ya se ha mostrado en toda su perversidad. Destruyó lo que funcionaba: guarderías, Seguro Popular, sistema de salud, escuelas de tiempo completo… Está destruyendo organismos autónomos, ha dividido al país, está en proceso de acabar con el INE ( y con la democracia) y la violencia e inseguridad siguen al alza.

¿Qué pensará Antonio Sola de AMLO a cuatro años de que asumió el cargo de presidente de la República Mexicana?