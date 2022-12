Crónicas mundialistas: Argentina es finalista

Enrique Álvarez

Con oficio. Así ganó Argentina. Croacia fue un buen rival. El partido inició con gran ritmo y control de balón de los europeos, pero poco a poco los sudamericanos equilibraron y tomaron el control del partido.

Argentina nos debía un partido tan sólido. Este es el partido donde confirmó que está listo para ser campeón del mundo.

Mientras escribía el párrafo anterior, Messi desbordó por la derecha, escribió un poema y le cedió la pluma a Julián Álvarez para que firmara la poesía.

El partido está sentenciado. Argentina es finalista.

Mañana (tú lo lees hoy) veremos quién es su rival. Las apuestas y las estadísticas indican que Francia es favorita. Personalmente creo que sí será el vencedor, pero para lograrlo debe romper la tendencia de la defensa marroquí, que solo ha recibido un gol en cinco partidos.

Tengo la ilusión de que Deschamps, el técnico francés, nos sorprenda y ponga en la alineación a Karim Benzema; le daría al partido un sabor especial y pondría (en caso de que Francia avance) el ingrediente especial para tener un partido imperdible.

Tiro un cambio de juego, y me voy de la cancha a las redes sociales. Antes del partido de Argentina vs. Croacia, vi múltiples publicaciones de que, si Croacia lograra ser campeón del mundo, se podría considerar a Modric entre los mejores jugadores de la historia. Yo afirmé que no; viendo el resultado, la respuesta es no. Aunque hubiera sido campeón, la respuesta es la misma: no. Es un gran jugador; es miope decir lo contrario, pero Luca no está al nivel de los más grandes. Desde mi visión, hay un lugar aparte para Di Stéfano, Pelé, Beckenbauer, Cruyff, Maradona, Ronaldinho, Messi y Cristiano Ronaldo. Podemos discutir si también Zidane… y nadie más.