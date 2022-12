Vacaciones: época de ‘vacas flacas’: Mario Maraboto

Mario Maraboto

De acuerdo con el Módulo de Lectura (MOLEC) realizado por el Inegi, la población alfabeta lectora de revistas y periódicos ha disminuido. Entre quienes sí leen, predomina el formato impreso: el 78.1% de la población mayor de 18 años de edad lee periódicos, el 59.3% lo hace por cultura general, y los hombres leen más periódicos que las mujeres. El dato curioso es que, a pesar de los meses de confinamiento por la pandemia, quienes declararon no leer diarios, libros o revistas aseveran que no tienen tiempo, no les interesa o no le encuentran gusto a la lectura.

Estos datos dan sustento a una realidad que periódicamente enfrentan los medios de comunicación y las fuentes informativas, especialmente del sector privado: el tiempo de vacaciones es igual a tiempo de “vacas flacas” en cuanto a noticias y audiencias.

Durante las épocas de vacaciones, especialmente las de fin de año, las empresas no generan información y disminuye la atención de las diferentes audiencias a los medios informativos impresos y electrónicos, ya sea porque están en la fiesta, en las compras o en lugares turísticos. Sólo los gobiernos, y particularmente el actual presidente, pueden seguir generando temas que eventualmente puedan significar noticia.

Como resultado de lo anterior, es común ver en estos días periódicos que funden sus diferentes secciones en una sola y con menos páginas de lo habitual; los noticiarios televisivos llenan espacios con notas “de color” y hasta divertidas; los noticiarios radiofónicos con entrevistas de todo tipo y con los más diversos personajes, aunque no necesariamente de primer nivel, inclusive la mayoría de los lectores de portales noticiosos se vuelven ocasionales.

Todo mundo está en la vacación y en la fiesta y con ello el reto grande lo tienen los medios de comunicación para llenar sus espacios informativos. Pero también es un momento para aguzar el ingenio, tanto por parte de reporteros como de agentes de relaciones públicas, para generar información de interés en l época de las “vacas flacas”.

¿De dónde sale eso? Se cuenta la historia de un maestro que caminando por un bosque junto con un discípulo, llegó a un lugar muy pobre en donde vivía una pareja con tres hijos. Dirigiéndose al padre de la familia le preguntó cómo podían sobrevivir en un lugar en donde no había posibilidades de trabajo ni puntos de comercio. La respuesta fue “Lo único que tenemos es aquella vaca, es nuestra única fuente de ingresos al cambiar leche por comida o venderla a otras personas”. El maestro reanudó el camino, y al pasar junto a la vaca flaca ordenó al discípulo aventarla hacia el barranco.

Años después el discípulo regresó al lugar para pedir perdón y ayudar a la familia, pero el panorama había cambiado y ya no se percibía pobreza. Preguntó cómo habían mejorado el lugar y transformado su vida y el padre de familia respondió: “Cuando m,urió la vace en el barranco nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos.”

Podríamos decir que las “vacas flacas” de la información son las que dan la oportunidad a medios y publirrelacionistas para hacer cosas diferentes que permitan enfrentar el reto de la sequía informativa con resultados interesantes, en lo que regresa la época de “vacas gordas” alimentadas por declaraciones, eventos, inversiones, política, manifestaciones, activismo de toda índole y la constante agresión a todo aquel que ose criticar o estar en desacuerdo con el actual gobierno.

Por lo pronto: ¡Felices vacaciones!