Pulso GNP cambia de sede: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Infrasónico

La cuarta edición del festival Pulso GNP en Querétaro ya tiene fecha y además, anunció cambio de sede.

El festín musical que nos ha dejado actuaciones memorables por primera vez en el estado en sus tres ediciones anteriores como Gorillaz, Hot Chip, Band of Horses, MGMT, Interpol, White Lies, Wolfmother, The Vaccines, The Horrors, entre muchos otros proyectos, se llevará a cabo el próximo 6 de mayo de 2023.

La novedad, -a reserva de las bandas que se anunciarán próximamente- es que los organizadores han decidido dejar a un lado las instalaciones del Antiguo Aeropuerto para trasladar el festival al autódromo del Eco Centro Expositor y probar suerte.

Una de las posibles razones para este cambio, es la complicación que se presentó en las tres ediciones anteriores para llegar al festival por el gran congestionamiento vial sobre el anillo vial Junípero Serra. En la edición 2022, se contabilizaron más de 40 mil asistentes, que sin duda, generan una importante movilización de autos y transporte hacia un solo punto.

Aunque el festival ya generó un arraigo absoluto en la entidad, este cambio tendría que significar una mejora en el aspecto de movilidad, pero no está exento de que continúen el congestionamiento vial. Sin embargo, el autódromo y el antiguo aeropuerto, son de las pocas sedes en la zona metropolitana que tienen la capacidad de recibir un festival de tal magnitud. Ojalá que el cambio funcione. Seguramente nos sorprenderán con el cartel.

Ya casi se acaba el año, pero la música sigue. Esta semana se presentan en Querétaro, el día 15 de diciembre, Lost Acapulco, con su descarga de surf que tendrá sede en La Glotonería.

En La Barrita Food Park, regresa al estado LNG/SHT, rapero cancunense que tiene un importante número de seguidores en la entidad y que arma singulares conciertos y en esta ocasión presenta oficialmente su nuevo material ‘Nuevos Adultos’. La cita es a las 19:00 horas.