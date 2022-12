Yo Opino: Plan B de la Reforma Electoral

La Cámara de Diputados votó y rechazó la reforma constitucional en materia electoral; no obstante, la bancada de Morena y sus aliados avalaron cambios a leyes secundarias que modifican la estructura del INE. ¿El Plan B de Reforma Electoral atiende la necesidad de mejorar la democracia?

“Mientras una iniciativa no tenga el consenso de todos los actores políticos, no podrá atender a la democracia, la democracia se construye por todos y en unidad, no solamente por intereses de unos cuantos”.

Francisco Pájaro

@fcopajaro

“Toda intervención en los precios tiene consecuencias y si funcionará tan fácil ¿podemos pedir un aumento en la utilidad de las empresas del 20 por ciento también?”.

Seth Pérez

@sethti

“El regresivo Plan B, aprobado sin haber sido leído por los diputados, es la evidencia de la antidemocracia y autoritarismo del presidente”.

Mario Maraboto

@mmaraboto

“El INE es una institución que se ha ‘ciudadanizado’ con el paso de los años. Es con base en la exigencia

ciudadana que debe reformarse, no por capricho del gobierno”.

Raúl D. Lorea

@ArqLorea

“’Al diablo con las instituciones’ y con todo aquello que estorba su forma de pensar. AMLO quiere instituciones que se dobleguen a su voluntad. Y así quiere un órgano electoral que pueda controlar”.

Jorge Camacho

@JorgeCamacho_21

“La democracia mexicana necesitaba un empuje, no un retroceso, el plan B del presidente nos regresa a

un esquema autoritario e ineficiente”.