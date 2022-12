Desde la raíz: Yamile David

Yamile David

¿Por qué a pesar del correr de los años, de cambios de gobierno, las cosas parecen no cambiar significativamente en nuestro país, y me atrevo a decir que en gran parte del mundo?

Yo diría que es la visión, conciencia e ideología tanto de la sociedad como de los políticos que gobiernan.

Por un lado, los políticos buscan la inmediatez para que ésta se vea reflejada en una mayor aprobación y por ende en capital político que los coloque o los mantenga en el poder y -por otro lado- la zona de confort de la sociedad en donde prefiere ser crítico en vez de actor.

Y navegamos entre malas políticas públicas, hartazgo y apatía de la sociedad, acciones correctivas todo el tiempo, bomberazos y frustración.

Debemos entender que gobernados y gobernantes tenemos obligaciones y responsabilidades.

Por un lado, a la ciudadanía se le olvida o no entiende el concepto de democracia, aquí la descripción del término “La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes.” (Fuente Gobierno Federal).

Pero solo nos limitamos en ir a votar (y eso si bien nos va) pero ahí se termina todo, nos regresamos a casa a esperar que mágicamente quien resulte ganador venga a resolver todos los problemas y nos hacemos de un ojo crítico muy afilado y solo opinamos de lo que creemos está bien o mal, pero no hacemos más. ¿Y qué más podríamos hacer? MUCHO. Dar seguimiento y evaluar el desempeño de nuestros gobernantes, hacer propuestas, emprender acciones en diferentes temas para complementar las que realiza el gobierno, organizarnos, vivir con mayor conciencia en cómo impacta en el otro lo que hacemos cada uno y en nuestro entorno. Pero no lo hacemos, no cumplimos con nuestra parte, no avanzamos.

En el caso del gobierno, obviemos sus obligaciones (es claro el trabajo que deben realizar, aunque no lo hagan o lo hagan mal) y hablando de responsabilidades, entender que no solo es suya, es compartida con la sociedad, es actuar en CORRESPONSABILIDAD.

Tienen que ver desde otra perspectiva lo que significa el poder. El saber que en sus acciones se impactan vidas de millones de personas que no solo se afectan por periodos de 3 o 6 años, sino por décadas. No entiendo cómo es que sabiendo esto, siguen sin querer apostar a proyectos de largo plazo, que en verdad busquen solucionar desde la raíz las problemáticas, cosa que, por supuesto requiere décadas, pero no lo hacen y esto sin duda refleja MUCHO de su persona, calidad humana. Resalta siempre la ambición, el ego, el posicionamiento unilateral y con esto, tampoco avanzamos.

Siempre lo he dicho: el poder no cambia a las personas, solo potencializa lo que son a profundidad.

Todos debemos ser parte del cambio que tanto demandamos. Toda relación que quiera prosperar- de cualquier tipo- requiere el esfuerzo de los involucrados, de compartir visiones, metas y sueños, pero compartir también esfuerzos y trabajo.

¿Lo hacemos?