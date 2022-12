Crónicas Mundialistas: El talento no es suficiente

Enrique Álvarez

Ya lo había dicho en una de estas columnas, pero va de nuevo: EL TALENTO NO ES SUFICIENTE.

Brasil no fue lo que se esperaba. Le costó hilvanar el ‘jogo bonito’. Pero apareció Neymar y creó una jugada de antología, hizo una pared, entró al área, sacó al portero con una finta y definió arriba para eliminar la barrida del defensor croata. Pero el juego en equipo de Croacia obtuvo dividendos y empataron. Llegaron hasta los penales y lo ganó el equipo europeo.

En el Argentina contra Países Bajos, sucedió lo mismo. El partido estaba trabado. No se veía por dónde. Entonces, tomó Messi el balón, enfrentó a dos y filtró el balón por el único espacio que no cubrió la defensa naranja. Molina recibió y definió. No hubo más chispazos de calidad de Messi y una increíble reacción neerlandesa llevó el juego a tiempo extra y penales.

El partido lo ganó Argentina más por las fallas de Países Bajos que por sus propias virtudes, pero, al igual que en el duelo de Brasil, el talento de las figuras no fue determinante.

Hoy por la mañana, tenemos el enfrentamiento entre Marruecos y Portugal. Con ‘CR7’ en la banca, como seguramente sucederá, ambas escuadras competirán con trabajo en equipo. Eso es lo que les ha dado resultado y los tiene en cuartos de final.

Y el manjar de esta ronda lo tendremos a las 13:00 horas. Francia enfrentando a Inglaterra. En la escuadra gala, sí que se ha aprovechado el talento individual de Mbappé, pero vamos a ver si es suficiente para levantar nuevamente el título y si él es factor o es el equipo el que lo lleva al objetivo.

Las derrotas en la Copa del Mundo cuestan y mucho. España y Brasil han anunciado que sus técnicos no continúan más. Y, aunque Uruguay ha sido más cauto, todo parece indicar que también habrá nuevo técnico charrúa.