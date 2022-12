CRÓNICAS MUNDIALISTAS, DE VIAJE VOL. 2

Enrique Álvarez

Ayer se los dije y hoy lo reitero: Viajar mientras se realiza la Copa del Mundo no deja nada bueno. Hoy de nuevo he tenido que ver los partidos por Internet. Y los vi incompletos. Los vi bajo la amenaza de mi esposa de que parecería grosero de mi parte que su familia me platique y yo los ignore por estar atendiendo el celular. ¡Pero los vi!

De manera sólida Francia levanta la mano como candidata al título. Podría ser el tercer equipo en levantar el título en mundial consecutivo. Lo consiguió Italia en 1934 y 1938. Y lo consiguió también Brasil en 1958 y 1962. Y nadie más lo ha conseguido.

Mbappé está en la cima del liderato de goleo y al menos en la ronda de octavos de final no se ve que alguien pueda alcanzarlo. El español Morata tendría que regalarnos un ‘hat trick’ o Richarlison tener una noche soñada para superar al francés.

Inglaterra también se mostró fuerte y con argumentos para reclamar el campeonato. Bukayo Saka sigue en plan grande y Harry Kane ya anotó.

Por lo pronto el próximo sábado ya tenemos un duelo de esos que podrían ser una final: Inglaterra y Francia se enfrentan en duelo de pronósticos reservados.

Por otro lado, en México se confirmó lo que les comenté hace unos días: Nos encanta el mitote. Llegó ayer Gerardo Martino al aeropuerto de la Ciudad de México y fue abordado no solo por periodistas, sino por aficionados que le dedicaron palabras desagradables y groseras.

Yo soy de los que cree que Martino debió haber sido despedido cuando perdió la final de la Copa de Oro. También creo que ha sido el peor técnico del seleccionado mexicano desde 1986. Pero entiendo que él hizo su trabajo y por ello no merece que me pare frente a él a insultarlo. El comentario está muy trillado, pero va de nuevo, ‘el día que le exijamos a los políticos como le exigimos a la gente de futbol nuestro país será diferente’.