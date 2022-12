Crónicas Mundialistas: Segunda Fase

Enrique Álvarez

Terminó la primera fase de la Copa del Mundo. La novedad es que ningún equipo pudo conseguir las 3 victorias. Empezamos a frotarnos las manos. A partir de ahora, no hay tiempo de recomponer una mala estrategia. Los partidos son a matar o morir.

Comenzamos hoy a las 9:00 horas con Países Bajos contra Estados Unidos, el duelo pinta inclinado hacia los europeos, pero los ‘gringos’ pueden dar una sorpresa. Más tarde, Argentina enfrenta a Australia. El camino para el título de Messi inicia tranquilo. Los ganadores de los dos juegos de ellos se enfrentarán en Cuartos de Final. En apariencia, será Países Bajos contra Argentina, pero no me creas mucho porque nunca me he ganado la quiniela.

Para el domingo, los duelos son Francia contra Polonia e Inglaterra contra Senegal. Aquí, hay dos candidatos al título. Franceses y británicos son favoritos.

El lunes, se enfrentarán Japón y Croacia. El ganador de este duelo será un dolor de cabeza para los equipos favoritos. El que avance estará superando las expectativas puestas en ellos. También el lunes, Brasil contra Corea del Sur, no será sorpresa para nadie que los amazónicos avancen fácilmente.

Y, el martes, se cierran los Octavos de Final con Marruecos frente a España y Portugal contra Suiza.

Avanzaron ocho europeos, tres americanos, dos africanos y tres asiáticos (Australia cuenta como asiático). De los tres americanos, solo uno es de Concacaf, lo que nos dice que la zona de México es la más débil.

Es momento de decantarse por un equipo. Yo, que soy una gallina, elegiré dos. Me quedo con Brasil y, considerando que Benzema estará listo para jugar la segunda ronda, elijo a los galos. En mi mente, hay una neurona diciéndome que debo elegir a Argentina porque el destino le tiene deparado a Messi levantar la Copa Fifa, pero sigo sentido porque falló el penal frente a Polonia.