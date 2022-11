Milagrito: Enrique Álvarez

Enrique Álvarez/Crónicas mundialistas

¿Con que ánimo verás hoy el partido de México? Si me lees frecuentemente (espero que si) sabrás que no tenía ninguna expectativa positiva sobre los resultados de la selección, pero la emoción y el buen animo le estaba ganando a mi raciocinio. Y pues sigo exactamente igual.

Veo un panorama oscuro. Pero en el fondo deseo que ocurra un milagro. ¿Qué es ese milagro que necesitamos? Requerimos que México gane y que se combine con uno de estos 2 resultados: Que Polonia le gane a Argentina por cualquier marcador, o que Argentina venza a Polonia por un marcador que le de una mayor diferencia de goles a México que a Polonia.

Si se nos hace el milagrito, veré los octavos de final de final desde Monterrey. Mi esposa me obliga a llevarla al concierto de Bad Bunny, y aunque no siento el más mínimo agrado por la música del conejo malo, requería una acción que me permita holgazanear durante los horarios de los partidos del mundial sin recibir reproches.

Y ya que me acerco al norte, les cuento que Estados Unidos ya calificó a la segunda ronda. Calificó invicto. Con 1 triunfo y 2 empates. 2 goles a favor y 1 en contra. ¿A poco no te gustaría tener esos resultados? Quiero recalcarlo simplemente para que cuando lleguen los futuros enfrentamientos con los güeros y no les ganemos, no digamos “que vergüenza”. El futbol gringo ha evolucionado mucho. Y si no avanzamos a octavos de final no será la primera vez que queden mejor ubicados que los mexas en la Copa del Mundo.

También avanzaron los “paisesbajeños” (tan fácil que era decir holandeses) que son rival de Estados Unidos. Y en el segundo duelo ya confirmado de Octavos de final está Inglaterra contra Senegal.

Espero que nos leamos mañana con mucha alegría, planeando donde veremos el juego del domingo contra Francia. Y si no, pues nos leemos tristes, pero de que nos leemos, nos leemos, si no me cuelga el editor.