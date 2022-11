El humano perdido: Roberto Mendoza

Roberto Mendoza

¿Por qué el presidente se vio en la necesidad de llamar a sus simpatizantes a marchar para “respaldar” su gobierno? Andrés Manuel López Obrador es el líder del país, eso no está en duda, lo que está en la mente de muchos es una molestia frente a muchas de sus decisiones, una de ellas configurándose en un posible plan para frenar la democracia mexicana destruyendo el INE mediante una estrategia que permita que, si no él, cuando menos sus candidatos se mantengan en el poder todo el tiempo posible.

El presidente quiso que en su marcha la gente lo tocara, recibir constantemente un abrazo, una mano, un grito de apoyo, sentir lo que podría considerar “el cariño de la gente”, del pueblo. Pero este abrazo no es franco, es un cariño interesado, muestras de afectos pagadas con el dinero de todos, es usar el dinero que falta para medicinas y otras muchísimas cosas, para comprar alabanzas al presidente. Sí hay cantidades enormes de dinero para comprar voluntades y se le pueda garantizar al presidente la tranquilidad de que tiene el poder y que nadie se le pueda comparar en todo el país.

Uno de los planteamientos políticos clásicos es que, si se llega al poder, se tiene que hacer todo lo posible por conservarlo y si a este personaje que hoy nos está gobernando le costó toda una vida llegar a obtenerlo sería tonto pensar que va a entregarlo, por lo menos luchará por conservarlo, aunque le queden pocos años de vida. Su discurso es claro, se están sentando las bases de algo parecido a una ideología que, como un virus, está destruyendo lo que había y creando algo que ni ellos mismos saben qué es, lo único seguro es que no quieren dejarlo, no importa si hay, o no, una lógica política, incluso no importa si existen contradicciones ideológicas.

El mismo domingo, ante la falta de una concepción ideológica, el propio presidente volvió a cambiar el concepto de su gobierno, ya no es la “cuarta transformación de la vida pública”, ahora se le llamará “Humanismo mexicano”. Falla el presidente, porque se nota que de humanismo sólo conoce de oídas; no ha dejado de integrar concepciones religiosas a su actividad política. Confunde la cultura milenaria, que sin duda es basta pero casi desconocida y la historia política de nuestro país que en todo caso es muy joven, pues cumple apenas poco más de 200 años. Como lo demostró en su discurso, sólo integra frases de algunos mexicanos ilustres que no llegan a ser una ideología compleja.

El poder es volátil, exigente, caprichoso y demandante. Quien lo ejerce en nuestro país, es una sola persona que al final, así lo ha demostrado la historia, sucumbe al enorme esfuerzo del peso de sus decisiones y caprichos. Al presidente le urge tener el control, pero este siempre resulta antinatural, imponerse requiere de un esfuerzo constante y esta imposición termina siempre por tener grietas revelando la fragilidad de nuestro gobernante; el dominio siempre es miedo. Por eso una simple marcha pidiendo no tocar al árbitro electoral, reveló el terror que tiene el presidente de que se descubra su planecito: quiere ser una imposición sin alma. Miedo de que todos nos demos cuenta que ni el propio presidente sabe qué quiere, salvo mantener a cualquier precio el poder.

El presidente Obrador cree que sabe y puede dar lecciones de historia, piensa que entiende diversas ideologías políticas, pero solo se respalda con frases que suenan bonito. Es un presidente frágil, que se refugia en una clientela pagada, en pueblo acarreado, en la porra fácil y el aplauso inducido, por eso necesitaba esta marcha, porque ¿a quién no le gusta creer que sigue siendo suyo, lo que ya ha perdido?