Día 3: Enrique Álvarez

Enrique Álvarez/Crónicas mundialistas

Hoy es el debut mundialista de México y no puedo estar más emocionado. La esperanza de un buen partido ha superado a las malas expectativas que tenía por el mal rendimiento de la selección en el último año.

Aprovechando que desde la semana pasada ya en toda plática social se tocó el tema “Copa del Mundo”, aproveché para levantar una encuesta sobre que espera la gente del TRI y puedo comentarte que hay sensaciones divididas al respecto.

Hay los optimistas con buena memoria que me dijeron que la gente siempre está con mal ánimo, pero que la selección siempre brinda una primera ronda de aceptable a buena y se clasifica a octavos de final.

También hay los pesimistas que recuerdan muy bien que en partidos decisivos dos veces se perdió con Estados Unidos. Y dicen que si no le ganamos a USA, no tenemos nada que hacer en la copa del mundo. Además le suman que enfrentaremos a dos de los mejores jugadores del último lustro como Messi y Lewandosvky y con ello visualizan un mundial devastador.

Y la sorpresa es que encontré muchos indiferentes. Les da igual lo que pase. Y eso en los mexicanos si es novedad.

Y mientras llega el partido y tengo “carnita” para analizar, te cuento que no han decepcionado los primeros dos días de partidos. En la inauguración Ecuador supero al anfitrión mostrando buen futbol.

Inglaterra mostro su potencial y alegró el mundial con 6 goles. Países Bajos demostró que es importante el oficio y venció a un Senegal que fue mejor en el trámite del partido, pero que no generó peligro. Y Gales le robó el triunfo a los gringos, que dominaron el partido y no supieron contener el embate de los europeos.

A partir de mañana (hoy) ya comienza el esfuerzo. Tenemos a ver a las 4:00 am el Argentina vs Arabia que son los 2 rivales de México. Y aunque es por gusto levantarse a esa hora, el cuerpo lo resiente. Si me ves demacrado no pienses mal de mi esposa. A veces se sufre por gusto.