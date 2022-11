Asteriscos: Agencia de Movilidad, servicio de transporte y Tolimán

MÁS CARO

Con la creación de la Agencia de Movilidad y las leyes que le dan sustento, las plataformas o aplicaciones de transporte estarán obligadas a registrarse ante la autoridad estatal. Esta regulación, dicen los legisladores, garantizará mayor seguridad para los usuarios; sin embargo, los operadores de estas ‘apps’ ya advierten que los costos del servicio podrían incrementar y esto lo terminarán pagando los pasajeros.

CAPACITACIÓN

Que ahora sí, sin pretextos, todos los operadores del servicio de transporte estarán obligados a capacitarse en leyes de movilidad y tránsito, perspectiva de género, seguridad vial, además del examen teórico práctico de conducción. La pregunta: ¿Disminuirán los múltiples ‘accidentes’ en los que se ven involucradas unidades del transporte público?

SIN AGUA

Varias comunidades de Tolimán padecen del suministro regular de agua potable. Dependen del envío del líquido vital que llega a estas poblaciones a través de pipas aproximadamente dos veces al mes. Aquellas localidades con tubería tienen servicio únicamente por algunas horas durante las noches; aún así tienen que pagar recibos que promedian los 300 pesos al mes. La CEA no ha dado una respuesta; la alcaldesa Lupita Alcántara hace mutis, no como en campaña, donde prometió donar el 50 por ciento de su salario y no ha cumplido.