Asteriscos: AM de Querétaro, obras en 5 de Febrero y iniciativas ciudadanas

20 AÑOS

El periódico AM de Querétaro está de manteles largos. Celebra 20 años de trayectoria con el respaldo de dos décadas con el compromiso social de informar veraz y objetivamente, la lealtad de los lectores y la confianza de sus clientes. Son 20 años de trabajo arduo que han posicionado al AM y a sus marcas entre los medios de comunicación más reconocidos del estado de Querétaro. Vienen nuevos retos, nuevos proyectos, porque para mantenerse vigentes hay que innovar, adaptarse y satisfacer las necesidades de los clientes y lectores.

EN NORMALIDAD

Pese a la incertidumbre que las obras en 5 de Febrero generaron entre los empresarios y comerciantes de la zona, el cierre de los carriles centrales y el congestionamiento vehicular no han afectado gravemente al sector. Hasta el momento, todos los negocios continúan en operación, y aunque las autoridades capitalinas no han decidido otorgar algún apoyo económico, no se descarta crear un fondo de contingencia por si llega a ser necesario. Por el momento, todo se mantiene con normalidad. MÁS

PARTICIPACIÓN

Con la instalación del Consejo Técnico del Parlamento Abierto Ciudadano, el cual estará conformado por activistas independientes e integrantes de asociaciones civiles, se escucharán las necesidades de la población para promover iniciativas ciudadanas ante los ayuntamientos y posteriormente crear iniciativas ciudadanas a nivel estatal. Para ello, buscarán que el número de firmas necesarias baje de 20 mil a solo 500 rúbricas.