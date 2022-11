La depresión masculina: Lucía Foyo

Lucía Foyo

Hola son Lucia Foyo y soy Psicóloga, hoy te quiero compartir un tema que te puede ser de mucha utilidad en tus relaciones y así mantener una buena salud mental, y si eres hombre saber a manejar tus emociones.

La depresión es un trastorno emocional que afecta a miles de millones de personas, de acuerdo con los datos de la organización mundial de la salud (2018) menciona que afecta a más de 300 millones de personas’’, sus síntomas son la falta de felicidad, autoestima baja, pérdida del apetito y desinterés general por todas las cosas que le rodean.

Este problema genera preocupación porque afecta mucho el desempeño de las personas, y aunque el área de psicología y psiquiatría han encontrado formas de tratarlo, existe un problema difícil de detectar, el cual se encuentra en los hombres, quienes, a comparación de las mujeres, son más emocionalmente cerrados y tienden a esconder sus problemas con consumo de sustancias o distanciándose de las personas, haciendo más complicado su diagnóstico.

Se ha encontrado que los hombres generalmente se quejan de fatiga, irritabilidad, pérdida de interés en el trabajo o pasatiempos favoritos y problemas de sueño y no se quejan tanto de otros síntomas como sentimientos de tristeza, falta de autoestima y culpabilidad excesiva como sería el caso de las mujeres.

El hombre deprimido suele tener un comportamiento diferente al de las mujeres cuando se trata de este trastorno, mientras que ellas son más abiertas y exteriorizan sus sentimientos y estados de ánimo, los hombres tienden a reprimirlos cuando algo les hace sentir mal.

Un detalle que también es importante denotar es que el género masculino tiende a ingerir más sustancias tóxicas como lo son el alcohol y las drogas para evadir las situaciones que le generan estrés y tristeza a comparación de las mujeres

Pensando en las raíces del por qué un hombre puede llegar a deprimirse, podemos encontrar que existen muchos estereotipos y prejuicios en la sociedad actual, estos aparecen en la educación que los padres les imparten a los niños sobre que es correcto y que no lo es, por lo que crecen con conductas que no son plenamente buenas para su salud mental, tales como reprimir sus sentimientos y no mostrarlos.

Figueroa y Franzoni (2011) concluyen sobre los hombres mexicanos que:

La autoridad del padre es autocrática porque tiene la obediencia de la mujer y los hijos. En este contexto, la paternidad corresponde a una autoridad vertical que desdibujaba la relación emocional. El hombre fuerte no expresa sentimientos, porque estos se consideran una debilidad, propia de las mujeres.

Se entiende que la razón por la que el hombre no debe expresar sus sentimientos es porque eso lo debilita y lo hace caer en el mismo nivel de una mujer, que se supone es débil, frágil y debe ser protegida, esto solo genera un comportamiento en los hombres que aparte de machista es poco sano para ellos, generando frustración, ansiedad y tristeza al no saber cómo externar sus sentimientos sin que esto dañe a la imagen que a ellos se les ha impartido de lo que es la masculinidad. Es de hecho, la misma figura de la masculinidad la que les hiere tanto cuando ellos no llegan a cumplir con la expectativa de esta, a muchos les genera el miedo a fracasar como hombres.

Aprender a identificar tus creencias limitantes, es algo que puedes aprender en la consulta psicológica.

