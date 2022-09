La realidad de los casi algo: Lucía Foyo

Lucía Foyo

Hola son Lucia Foyo y soy Psicóloga, hoy te quiero compartir un tema que te puede ser de mucha utilidad para identificar qué clase de relación tienes con tu pareja, y mantener una buena salud mental.

¿Lo has vivido?

Los casi algo son relaciones en las que no hay certezas, que se viven desde la ambigüedad, pero en las que también existe una conexión profunda.

Los casi algo, así es como se le llama (está de moda) a una relación de pareja que no es un «noviazgo».

Todos hemos pasado por algún momento en el que conocemos a alguien y luego de varias citas seguimos con la incertidumbre de si ese «casi algo» alguna vez será algo real.

No queremos darnos cuenta de que por más que lo queramos, hay momentos en los que las relaciones simplemente no avanzan y es mejor darse cuenta y aceptarlo a seguir esperando una responsabilidad afectiva de alguien que no quiere.

Aprender a identificar las diferentes etapas de ese «casi algo» para que veas si esa posible relación tiene futuro o es mejor dejarla morir y seguir con tu vida.

¡Toma nota y lleva una vida siendo responsable de tus emociones en todo momento!

Interés: es toda esa etapa en la que se demuestran mucho interés entre ambos buscando la atención en todo momento de la otra persona, contestando rápido tus mensajes en Instagram, WhatsApp, es muy evidente que en esta etapa quieren conocerse y hacerse presentes en todo momento.

Transparencia emocional: es ese momento en el que hablan todos los días a toda hora y comienzan a contarse cosas personales en las que ya hablan de temas muy importantes para cada uno. Esto hace que se vaya creando un lazo continuo de confianza y empatía por el otro al conocer su historia.

Ilusión: puede ser el momento más bonito y emocional de todos, es cuando se dicen cosas bonitas todo el tiempo ya sea en un mensaje, llamada, contestando o comentando en tus redes o teniendo detalles que te hagan sentir especial, aquí hay que tener cuidado porque puede que a ti esta persona te emociona y para esa persona no tenga tanta importancia.

Fluir: tan solo imagina que luego de tantas cosas bonitas, ese casi algo comienza a marcar distancia o ser más frío, se acabaron las conversaciones diarias y los halagos. Ese es un momento muy importante para darse cuenta que en esa relación no sucederá nada más. Y hay que aprender a soltar.

Intermitencia: llega ese punto intermitente como «marcando su territorio» porque regresa de la nada haciendo ver que está presente aún.

Despedida: El momento en el que tienes que hablar con esa persona y llegar a una resolución en el que ambos se sientan bien, dejando en claro que buscan cada uno y ya sea despedirse y seguir con sus vidas o intentarlo pero sin dudas.

Mi sugerencia en estos casos seria:

Tener mucha comunicación, con regularidad hablen de cómo se sienten en la relación, así sabrás cómo se siente el otro con respecto a ti y a lo que tienen.

Saber el estado y compromiso que ambos tienen por su vínculo.

Conclusión: Si quieres una relación formal, estable, no esperes recibirla de una persona que no quiere una relación formal, «no tienes que convencer a nadie de quedarse a tu lado».

Te sugiero que si tienes alguna duda acudas al psicólogo, recuerda que la salud mental influye en todos los aspectos de tu vida.

Psic. Lucia Foyo Niembro

WhatsApp 4421234072

Facebook: Soy Lucía Psicóloga en Querétaro

Instagram: soyluciapsicologa

Youtube: lucia foyo