Asteriscos: Solutintec, Mauricio Kuri y primer informe

VETADA

El gobernador Mauricio Kuri aseguró que la empresa constructora Solutintec quedará vetada de los proyectos de su Administración. “No volverá a participar en las obras del Gobierno de Querétaro”, dijo tajante el mandatario y le creemos, pero habrá que tomar precauciones para evitar que aquellos responsables detrás de la mencionada constructora no se salgan con la suya al cambiar de razón social.

PRESIDENCIABLE

Como anfitrión del cónclave de senadores panistas, el gobernador Mauricio Kuri no solo fue aplaudido por sus correligionarios, sino hasta recibió el voto de confianza para que sea el perfi l que el PAN impulse como potencial candidato a la Presidencia de la República en el 2024. No fue el único señalado; la senadora Lilly Téllez también se llevó gritos de “¡presidenta!” por parte de los presentes. A diferencia de Kuri, la legisladora no oculta su interés por llegar a la boleta.

INFORMES

Mientras algunos presentarán su informe de actividades con bombo y platillo, otros alcaldes buscarán ahorrar y se limitarán a rendir cuentas a los ciudadanos como lo marca la ley: únicamente con el protocolo ante el Cabildo. El 1 de septiembre en amqueretaro.com daremos a conocer cómo llegan los alcaldes a su primer informe de Gobierno, qué avance llevan en el cumplimiento de promesas que hicieron a la ciudadanía en campaña electoral. Estén atentos.