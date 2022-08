Asteriscos: obras, Qrobús y Pinal de Amoles

TOLERANCIA

Con el regreso a clases, el gobernador Mauricio Kuri pidió tolerancia por las obras que se están realizando en la zona metropolitana, lo que podría complicar los tiempos de traslado. El llamado a la “tolerancia” es también para los centros de trabajo, pues con el regreso a clases presenciales seguramente habrá un mayor número de automóviles y colapsarán algunas de las vialidades en horas pico.

SIN TIEMPO

El plazo para que la empresa Móvil Qrobús cumpla con la mejora de su servicio se agota este 31 de agosto, tendrá el concesionario tres días para poner a prueba su eficiencia y el cumplimiento de sus obligaciones. El regreso a la rutina será el examen que definirá si el Qrobús está en condiciones de ofrecer un servicio de calidad a los pasajeros o, de plano, buscar otras opciones.

A HUELGA

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pinal de Amoles emplazó a huelga para el próximo 5 de septiembre luego de no tener ninguna respuesta seria por parte de la Administración municipal para el cumplimiento del contrato colectivo. Los 140 servidores públicos estarían colgando las banderas rojinegras si no se pagan los 20 millones de pesos que el ayuntamiento adeuda a los sindicalizados, además de la reinstalación del personal despedido. No es el único municipio en crisis; en Cadereyta adeudan 90 millones en laudos laborales y pagos a proveedores.