Hace algún tiempo algunos de los lectores de esta columna me preguntaban por el origen de mi apellido, sobre todo porque es un apellido poco común, aunque en algunas zonas de nuestro querido estado de Querétaro se conoce, como es en el caso del municipio de Colón, en el municipio de Querétaro y en el municipio de San Juan del Río, siendo este último en donde yo habito y en donde me he desarrollado profesionalmente.

La investigadora Fabiola Maldonado, quien radica en La Cañada en el municipio de El Marques, me ha hecho el favor de investigar un poco sobre el origen de mi apellido y ahora lo comparto con mis amables lectores.

Me comenta la investigadora, que hace tiempo mientras escribía un libro sobre el Xichú de Indios (actualmente Victoria en el estado de Guanajuato) se vio precisada a consultar información sobre los pueblos cercanos y de ahí encontró que el pueblo de San Luis de la Paz a finales del siglo XVII existió una familia indígena con el apellido Pájaro, los cuales eran indios principales y se les designaba como cantores litúrgicos. Esta familia muy probablemente llegó con los misioneros jesuitas a este lugar y fue como se comenzaron a desarrollar. Pienso que en algún momento se les dio el apellido “pájaro” por la actividad que realizaban, es decir que eran cantantes y haciendo la similitud con las aves, quedó como apellido el mencionado.

Posteriormente los descendientes de estos primeros cantores pasan a Xichú de Indios y otras poblaciones de la zona del cerro del Zamorano, entre ellos El Capulín. Hasta hace pocos años hubo un cantor litúrgico de apellido Pájaro que vivía en la zona de San Sebastián en la ciudad de Santiago de Querétaro y que según se dice descendía de la familia Pájaro de El Capulín.

Mi familia y en concordancia con lo que dice la investigadora Maldonado, procede del actual municipio de Colón (antes Tolimanejo) y ya se encontraba desde el siglo XVIII en aquella población pues en el libro de matrimonios eclesiásticos se encuentran los siguientes registros:

1.- 19 de septiembre de 1754 se registró el matrimonio entre Paulino Antonio Pájaro y Juana María Moreno.

2.- El 16 de septiembre de 1758 se registró el matrimonio entre Claudio de los Reyes Pájaro y Simona Tadea Hernández.

3.- El 9 de octubre de 1759 se registró el matrimonio entre Manuel de los Reyes Pájaro y Juana María Hernández.

Así las cosas, es muy importante saber nuestros orígenes, los lugares de donde provienen o provenían nuestros pasados y así poder vislumbrar nuestro propio futuro. Yo en lo personal me siento muy orgulloso de mis orígenes indígenas, de mis antepasados y por consecuencia de mi familia que con estos datos compruebo mi queretanidad.

