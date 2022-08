Cansancio emocional: cómo combatirlo: Lucía Foyo

Lucía Foyo

Hola son Lucia Foyo y soy Psicóloga, hoy te quiero compartir un tema que te puede ser de mucha utilidad en tu salud física y así mantener una buena salud mental.

El cansancio emocional surge cuando no sentimos la capacidad suficiente para afrontar el día a día a nivel psicológico. Las experiencias y percepciones personales, así como por el contexto social y económico, están produciendo una sensación de agotamiento.

Esta sobrecarga de las emociones suele producirse cuando hay cambios vitales importantes, problemas sin resolver o situaciones en las que nos vemos abrumados. La situación actual, en la que es difícil ver metas y finales, es un caldo de cultivo para un bajo estado de ánimo continuado.

Muchas personas lo sufren y padecen. Más preocupante resulta en los casos de aquellos que tienen a su cargo hijos pequeños o, incluso, personas mayores como abuelos o suegros a los que atender por no poder valerse por sí mismos.

Lo primero es saber cómo detectar el agotamiento emocional hay ciertas señales como son la falta de energía, irritabilidad, falta de motivación o dificultad para concentrarse. Esto tiene consecuencias como los problemas de sueño, trastornos de hambre, etc. Para descartar dudas, es aconsejable hacerse análisis de sangre para descartar otras posibles alteraciones en nuestro cuerpo.

Te comparto algunas técnicas de relajación:

Técnica de relajación muscular progresiva: es una técnica que relaja los músculos de su cuerpo. Ayuda a reducir la tensión o el estrés que tenga en los músculos. Puede ser un masaje relajante.

Técnica de cambio de foco o de la imaginación: tiene el objetivo de reducir la ansiedad que provocan ciertas situaciones o estímulos. Dejar de ver programas que nos alteran como las noticias.

Técnica de relajación mediante la respiración: la respiración profunda es una de las mejores maneras de reducir el estrés en el cuerpo. Esto se debe a que cuando respira profundamente, el cuerpo envía un mensaje a su cerebro para calmarse y relajarse.

El entrenamiento en relajación: es buscar el equilibrio entre el cuerpo y las demandas del entorno para hacerlo frente de forma activa y efectiva.

Muévete y marca tus límites y responsabilidades: aunque es muy recomendable, no es imprescindible practicar un deporte si no lo has hecho desde hace tiempo. Tan solo basta con salir a caminar.

Te sugiero que si tienes alguna duda acudas al psicólogo, recuerda que la salud mental influye en todos los aspectos de tu vida.

Psic. Lucia Foyo Niembro

