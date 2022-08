Asteriscos: Poder Legislativo, Ricardo Astudillo y proceso electoral

INFORME

El Poder Legislativo inauguró la temporada de informes. En la sesión solemne celebrada en el emblemático Teatro de la República, los legisladores destacaron el haber aprobado las iniciativas y reformas que les envió el gobernador, además de insistir una y otra vez en las ‘bondades’ de la llamada ‘Ley de Aguas’, asegurando que con ello se garantiza el servicio de agua para las próximas décadas.

AUSENTE

Quien anda en todo menos en la responsabilidad por la que recibe un destacado salario es el diputado local del Partido Verde Ecologista de México. Ricardo Astudillo brilló por su ausencia y acumuló otra falta en su chamba. El verde-ecologista no acudió al informe; quizás no tenía nada que informar, pero tampoco otros de sus compañeros legisladores que por la formalidad sí acudieron a la sesión solemne. ¿Dónde está el interés del diputado verde? En el Congreso quizás no.

DESTAPADO

Con la cuenta regresiva para el proceso electoral del 2024, uno de los muy cercanos colaboradores del gobernador Mauricio Kuri ya levantó la mano para salir retratado en la boleta para elegir al próximo alcalde de Corregidora. Josué Guerrero Trápala ya se destapó y seguramente lleva mano. Recordemos que, en su visita a Querétaro, a Josué se le vio muy pegadito a Marko Cortés.