¿Resignados?: El Gallo 12

Con espolones de gallo

La verdad… no quisiéramos resignarnos, pero cuando vemos las actuaciones de nuestros jugadores, pareciera que no nos queda de otra. Como ya lo hemos venido comentando en las últimas semanas, la actitud sí ha cambiado. Ya no nos podemos quejar de “que no le ponen ganas”, pero tristemente la aptitud, la calidad como jugadores, no les alcanza y en las buenas actuaciones del cuadro apenas nos da para empatar; he ahí los tres paupérrimos puntos que hemos acumulado en tres tristes empates. Obvio es que, si hubiera descenso, seríamos el candidato número uno para jugar en la ‘liga de plata’.

¿Cómo estará de pobre la banca que, para sustituir a Mendoza (2), se echó mano de Torres (16)? En serio, ¿no hay un lateral derecho en las fuerzas básicas al que le pudieran dar una oportunidad? Hablando de fuerzas básicas, lo más rescatable, aparte del punto conseguido muy apenas, fue el debut en Primera División de Rafael Fernández (34), un jovencito de apenas 22 años, con mucha movilidad y anticipación. Honestamente, si ya ‘la gente de experiencia’ no puede, quizás sea hora de, por lo menos, debutar jugadores para ir creando un activo; igual y sale un ‘garbanzo de libra’ que les amortigua la multa vendiéndolo bien, porque de que pagamos multa es totalmente un hecho si esto continua así.

Bien por el gol de Angulo (19), sin olvidar la pésima campaña que dio el torneo pasado, pero ya era hora que se descanse a Sepúlveda (15), quien ha fallado goles hechos; quizá le haga falta un poco de banca para que se tranquilice, porque este torneo no le ha favorecido. Muy temprano se lesionó Barbona (20) y lo tuvo que sustituir Sequeira (7); esto obligó a que Barrera (18) cambiara de banda y parece que así se acomoda más, porque aumentó la productividad en sus centros.

Hoy por la noche, vamos a visitar a unos motivados ‘Cañoneros’ de ‘la Perla del Pacífico’. En el papel, se pudiera pensar que podemos romper la racha de 41 partidos de visitante sin ganar, pero…

Gerk compró crédito con el empate. ¿Para cuántas semanas más le alcanzará?