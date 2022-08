Estamos llenos de interrogantes: Gallo 12

Gallo 12/Con espolones de gallo

Vaya manera de perder, y contra quién. ¿Cómo se puede entregar un partido que vas ganando todavía al 60’ y además tienes un hombre de más? Es una pregunta que, incluso al paso de los días no nos hemos podido responder. ¡No damos crédito a tal debacle!

Lo que nosotros vimos, corríjanos en tal caso, fue que faltó mucho liderazgo desde la banca, ¿cómo conservas en el cuadro titular a un jugador tan falto de recursos como lo es Mendoza (2)? Ya de suyo es inexplicable, y luego lo dejas dentro, después de provocar una amonestación por reclamo al 55’, ¡sácalo inmediatamente! Pero no, lo mantienes y a los 4’ da una patada por atrás, sin ninguna necesidad, estaba en media cancha, y adiós, tal vez lo único positivo es que no jugará el siguiente encuentro.

¿Por qué le dieron tiempo de más a Hernández (14)? Si ya estaba cometiendo muchos errores, se notaba agotado. Tenía que haberse hecho el cambio de refresco al medio tiempo, pero no, la reacción fue tardía ya nos habían empatado. ¿Y Barbona (20)? Pronto se notó que le faltaba dinámica para trasladar el balón al frente, el mismo Nahuelpán (32) no fue su noche, Sepúlveda (15) se fundió, pero en la banca sólo estaban llenos de dudas y con cambios tardíos y no adecuados.

Otra pregunta, que se antoja, es, ¿si se pierde el clásico contra San Luis seguirá Mauro al frente? Sabemos de su categoría de ídolo local, sabemos que el público lo quiere, que lo considera “el eterno capitán”, sabemos del amor que le profesa a estos colores y a nuestro escudo, sabemos que es director técnico, pero parece que no le está alcanzando. Y también sabemos que tiene a su mando un plantel altamente limitado y que desde que inició este torneo así lo señalamos, “Técnico novato con plantel barato nada sensato”. Pero, aun así, con esa atenuante, la derrota contra el Atlas, luce inexplicable.

Bueno, y suponiendo que su crédito se le agoté si pierde contra el “odiado rival” (deportivamente hablando), nos lleva a la última pregunta de hoy, ¿quién en su sano juicio… se atrevería a dirigir este cuadro?