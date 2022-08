Asteriscos: Ángel Balderas, útiles escolares y Morena

NO LO QUIEREN

Pese a que el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro sentenció que se restituyeran los derechos políticos de Ángel Balderas Puga dentro de Morena en Querétaro, los integrantes del Consejo estatal de ese partido no darán su brazo a torcer y no quieren a Balderas Puga. Ya impugnaron ante la Sala de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo cual pretenden expulsarlo definitivamente.

ÚTILES ESCOLARES

Mucha preocupación ha surgido entre los padres de familia que ya conocieron la nutridita lista de útiles escolares. Los ‘memes’ donde solicitan ‘padrino de útiles’ no están alejados de la realidad, pues la lista no se apega a cuadernos y lápices, sino a materiales para “actividades” que encarecen mucho el cumplir el total del pedido. ¡Ojo! No se deje presionar, pues en ninguna escuela pública se obliga a adquirir determinada marca y mucho menos a surtir la lista en alguna tienda en particular.

5M

Luego de que el senador de Morena, Gilberto Herrera, haya presentado en el Senado de la República el caso de Cuauhtémoc Galindo, el joven detenido injustamente por los hechos del 5 de marzo en el Estadio La Corregidora, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, pidió que no se politice este tema, ya que, consideró, “le duele a todos los queretanos y si Cuauhtémoc Galindo tiene elementos para presentar una denuncia por malos tratos, que no se le dé un uso partidista”.