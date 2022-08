Pandemia y festejos, Pinal de Amoles y Morena

REGRESAN FESTEJOS

Tras más de dos años de convivir con la COVID-19, con olas de contagio que van y vienen, indicadores que suben y bajan, las autoridades han comenzado a despresurizar las regulaciones sanitarias y dejar en la responsabilidad de cada habitante su cuidado. Bajo esa premisa, regresaron eventos, conciertos y ahora se prevé que regrese el tradicional festejo de Independencia para la noche del 15 de septiembre. Velamos porque las olas no tengan remanentes.

SIN ACUERDOS

En el municipio serrano de Pinal de Amoles siguen los conflictos entre la Administración y el sindicato de trabajadores. Ni con el préstamo de 7 millones que les otorgó el Gobierno estatal lograron resolver el pliego de demandas del sindicato que mantiene el plantón en la presidencia municipal y muchos servicios interrumpidos. El principal problema es el presupuesto; no hay dinero para cubrir las obligaciones del Gobierno municipal hacia los trabajadores. La paciencia se agota.

MORENA

Luego del polémico proceso para elección de consejeros del partido Morena, donde las acusaciones de acarreo y compra de votos fueron la constante en la entidad queretana (y en otros estados), el aún dirigente estatal, Mauricio Ruiz, dijo que no han logrado determinar si existieron o no dichas irregularidades. Pese a las evidencias que se expusieron, en el partido todavía no define si hubo hechos o acciones que sancionar. Algo indica que no pasará nada.