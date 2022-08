Impotencia ante tanta inefectividad: El Gallo 12

Con espolones de gallo

Lo habíamos dicho y se está cumpliendo, fuimos claros cuando vaticinamos que íbamos a sufrir este torneo, lo sabíamos, pero… nunca pensamos que llegara a doler tanto, realmente es desesperante ver con impotencia cómo no nos alcanza para hacer algo más, ni vs 9. Ya no hay queja por actitud, desde el partido contra Chivas, el equipo mostró otra cara, por lo menos “se morían de algo”. Incluso, vimos a Barbona (20) acarreando más balones al frente y con un poco más de dinámica, la cual se perdió en Monterrey y otra vez cayó en ese ritmo semilento que no nos ayuda mucho en la media cancha.

Mendoza (2) regresó a su nivel, que mal marcador es, deja su parcela a la “buena de Dios”, con una facilidad que pone “los pelos de punta”, fue por su lado desde donde se originó el primer tanto en contra y qué decir del segundo, muy claro que ve en la toma televisiva cómo se desentendió de Caicedo, lo deja solo, cuando él traía la marca, y listo nos “vacunaron” con un 2 a 1, que nos salió barato dado el plantel de los Tigres y nuestra inoperancia.

¿Qué pasa con la banda derecha que hace bajar el rendimiento de quien la pisa? Primero Sequeira (7) y ahora Barrera (18), ¿a qué se deberá? ¿Y Balanta (35)? Hiperrevolucionado.

Mauro se ve con el rostro desencajado, ya está hablando de qué, si él es el problema, da un paso de costado, pero, obviamente no es su culpa, sino de la directiva que dejó un cuadro con lo peor que encontró, si acaso Gerk (que no Guerk) tiene un “pecado”, fue decirle sí, al equipo de sus amores sin tomar en cuenta, por la euforia de dirigir en México, el plantel tan limitado que le estaban poniendo sobre la mesa y que sólo lo ha exhibido en su novatez y sin materia prima para corregir.

¿Qué sigue? El “partido maldito”, vamos contra el Atlas, encuentro que nos hace recordar ese fatídico 5M que nos tiene castigados sin público. Hay amenazas por redes sociales. Esperemos que la Liga Mx se “ponga las pilas” y si ve que los jugadores corren algún riesgo o son insultados, actúen a tiempo y no sólo… “tapen el pozo”.