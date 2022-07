En esta ocasión quisiera cambiar el tema de mi colaboración y salir un poco de lo que normalmente platicamos, es decir salir de los temas históricos, religiosos y de actualidad para hablar de un tema sumamente importante que es el de ser agradecidos, de ahí que la presente colaboración la he titulado simplemente “Gracias”.

Ser agradecido, probablemente sea una de las virtudes más grandes del ser humano, junto con algunas otras como lo es el pedir perdón y el de escuchar. El pedir perdón es una de las virtudes más complicadas de realizar, sobre todo en este mundo lleno de egoísmos y de sentimientos incorrectos, el pedir perdón pareciera ser un reto más que una virtud. ¿Cuántas veces hemos escuchado “perdono, pero no olvido”?, eso no es perdonar, ya que el perdón implica el olvido, el no guardar rencor, el salir de esa situación complicada que nos afecta y dejarla a un lado. Muy difícil en la actualidad.

Por lo que ve al escuchar, pareciera que esa virtud cada vez se está perdiendo en nuestra sociedad, sobre todo por que ahora nos dedicamos a mandar y mandar mensajes en las redes sociales, pero no escuchamos, no vemos a los ojos, es una situación muy complicada porque pareciera que nos estamos volviendo maquinas. Es muy triste ver como en la hora de la comida muchos están con el celular que, con las personas, es triste ver como se pasan horas y horas sin escuchar a las personas que tenemos al lado. Creo que tenemos que volver a aprender a escuchar.

Y, por último, esta gran virtud de agradecer, que a veces también pasa desapercibida. Hoy en día, a veces, pareciera más común que las personas solamente quieran que se les realicen las cosas, sin dar un: “gracias”. Hemos perdido la virtud de ser agradecidos con quien nos ayuda, con quien nos apoya, con quien esta al lado y en conjunto logramos hacer un trabajo, con quien se preocupa por nosotros y simplemente dejamos pasar las cosas cuando la “obligación” es ser agradecidos. Siempre se tiene que se agradecidos. Y esto comienza con uno mismo, ser agradecidos con Dios, con la vida, con las oportunidades que tenemos, con lo que hemos realizado y con lo que pensamos realizar. Eso también nos obliga a que tenemos que ser agradecidos.

Ser agradecidos no nos hace menos, al contrario, nos hace ser una mejor persona. Yo aconsejaría lo mismo que el Papa Francisco, quien dice que debemos tener siempre presente tres palabras presentes en la vida: “permiso, gracias, perdón.”

Hoy quisiera aprovechar estas líneas para agradecer a todos los que hace algunos días se preocuparon por su servidor al salir positivo al covid, creo que correcto es agradecer a todos los que de una u otra forma estuvieron al pendiente de mi salud. Agradezco los mensajes o las llamadas que me realizaron para preguntar por mi salud. A todos de corazón: Muchas Gracias.

MT