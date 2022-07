Austeridad de honestidad: Kike Mireles

Kike Míreles

Y va de nuez, el cuento de la austeridad republicana que quieren convertir en pobreza franciscana, Andrés quiere hacerlo mientras habita un palacio, así de incongruente la cosa.

Cómo incongruente es decir algo y hacer lo contrario, y es que desde la llegada de López Obrador el gasto público NO bajo, al contrario, se incrementó, el año pasado cerró con un incremento de 26.4% de lo que se gastaba al inicio del sexenio, y este año cerrara con al menos, 33.1% más.

Es decir, el gasto público anual, se ha incrementado de 5.3 billones de pesos en 2018 a 7.05 billones en 2022.

Y sí, seguramente los fanáticos del régimen dirán: “ezdeque austeridad no es gastar menos sino ajustar los gastos”… ¿ajustarlos? ¿Así como el ajuste de presupuesto del Tren Maya que se incrementó 172%? ¿O el de la refinería Dos Bocas que ya va en 50.3% más? ¿Será el del CHAIFA que nos salió 54.6% más caro? Porque si a ese desfile de mamuts alvinos quieren llamar austeridad, no me quiero ni imaginar, a qué le dirán despilfarrar. Lo único austero de este gobierno es su honestidad. Lo que es.