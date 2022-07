¿Fue un espejismo en Juárez?: El Gallo 12

El Gallo 12/Con espolones de gallo

Cuando estábamos tan contentos por lo que habíamos visto en Cd. Juárez, ¡zaz! Un “golpe de realidad”, Monterrey vino a nuestra casa y nos goleó, pero no sólo fue eso, pragmáticamente nos exhibió en todas nuestras carencias, incluso Aguerre (29), a la fecha 4 le contamos tres malas salidas que nos han costado la misma cantidad de goles, ya no lo vemos disfrutando, como la temporada pasada, su rostro luce incómodo, y cómo no, si el equipo no se aplica y suponemos no le gusta perder, y menos de la manera en la que lo estamos haciendo.

En nuestra opinión Barbona (20) no está aportando nada en la media cancha, su primera intervención “registrada” por los comentaristas de la televisora, fue un tiro flojo ahí del minuto 54, empezando el segundo tiempo, es un jugador, de ritmo semilento y precisamente lo que nos falta es movilidad en esa zona; a Sepúlveda (15) lo vemos voluntarioso, pero poco o nada efectivo; Hernández (14) también se nota incómodo, perdiendo muchos balones y así podríamos irnos analizando uno por uno y veremos que no contamos con calidad futbolística que nos ayude a marcar una diferencia a favor, agregándole que a Mauro no le están saliendo los cambios, los hizo mal y solamente desdibujaron el parado, ¿cuánto tiempo le quedará de crédito por ser el ídolo local que es?

¿Qué viene? Mañana otro enfrentamiento en nuestro gallinero, ante unas desesperadas “Chivas” que consideran “que si no le ganan al Querétaro ya no le ganarán a nadie”, y esto porque la gran mayoría de los equipos nos empiezan a ver como “un cheque al portador con un valor de tres puntos”, situación que nos lastima como aficionados a los “plumíferos”, sobre todo cuando vemos, con desesperación, que la directiva no hace nada, y más allá de los malos resultados, empeñándose en alejarlos de la afición.

Luego, el sábado, al “Volcán”, la guarida de un peligroso “Tigre”, ya se cruzan apuestas que no nos dan ninguna posibilidad de triunfo, tristemente éstas giran alrededor de… ¿cuántos goles nos meterán?