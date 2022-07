Experiencias imprevistas: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Infrasónico

La sorpresa que generan actos musicales imprevistos como los flashmob son únicas y altamente valoradas por las personas que pasean en un entorno público.

La música une. Una muestra de ello se registró el sábado pasado en Plaza de Armas, cuando integrantes de la banda de música de la décimo segunda Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, aparecieron al centro de la plaza.

La aparición de cada uno de los músicos, elementos del Ejército Mexicano con sus instrumentos, hizo que poco a poco las personas, familias enteras, se reunieran alrededor y se animaran al grado de unirse con aplausos. Aunque breve, porque el flashmob no duró más de 15 minutos, significó un momento de comunión entre las personas.

Un efímero momento con el que los elementos del instituto armado invitaron a las familias a disfrutar de un concierto completo en el Jardín Guerrero programado para más tarde.

Ahí, también sorprendió el repertorio. Entre temas de la cultura musical mexicana, sobresalieron interpretaciones de Queen, la música de Piratas del Caribe, el tema de la Pantera Rosa de Henry Mancini, el tema El Queretano hasta canciones como ’17 años’ de Los Ángeles Azules y el ‘Mambo no. 5’ de Pérez Prado que provocaron que algunos de los presentes se animaran a bailar en la plaza queretana.

Ver a niños y grandes reunidos por un concierto no programado, no me deja más que seguir creyendo en la música como canal de conexión entre los seres humanos. Un canal con sus variantes con diversos géneros musicales, pero que provocan una hermandad significativa.

Otro ejemplo lo encontré frente al Templo de Santa Clara, muy cerca de donde el Ejército realizaba su presentación. Ahí, los jóvenes han encontrado un punto de convergencia y convivencia a través de las rimas y el hip hop.

Frente a la entrada principal, en un círculo, los jóvenes recrean batallas de rimas y freestyle tras la frase “Y la batalla comienza en tres, dos, uno…”, igual que los certámenes del género.

Uno a uno los jóvenes, hombres y mujeres, prueban sus capacidades para crear e improvisar rimas y mantener métricas en busca de la mejor combinación.

La calle es de [email protected] Un principio que se cumple gracias a la cultura musical. No importa el estilo, los gustos se respetan.

Para gustos diversos también es la actividad de esta semana. Este jueves llega la banda rusa Human Tetris al Club Latino como parte de una gira de seis fechas en el país, y para celebrar que se han asentado en la Ciudad de México para radicar, lejos del conflicto bélico que se vive en su país natal.

Ese mismo día, pero en una locación desconocida que se revela solo si compras tu acceso, se presentará Kill Aniston junto a Daniel Gutiérrez (de la Gusana Ciega) como parte de su celebración de 10 años de la banda y su ‘Gira en KAsas’.

El sábado 30 de julio, María y su Sonido Láser están programados en La Glotonería a las 21:00 horas. Además, se suma la actividad del festival Querétaro Experimental que también ofrece diversas opciones de propuestas y disciplinas artísticas que se reúnen en el corazón de la ciudad. Lo importante es que la música no pare de sonar…