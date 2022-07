Dos águilas y un castor

Durante toda la semana pasada estuvimos escuchando sobre el conflicto entre Estados Unidos, Canadá y nuestro país, pero ¿qué está pasando? Pues Estados Unidos, con apoyo de Canadá, anunció la solicitud de consultas para resolver controversias con nuestro país en un tema en específico: las afectaciones que han tenido las empresas estadounidenses en nuestro país por las acciones del gobierno en el sector energético. Para poder explicarlo mejor iremos por partes.

En marzo de 2021 se da la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, con la que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa productiva del gobierno mexicano, tiene prioridad en el despacho de energía sobre los generadores o empresas privadas, entre ellas varias de nuestros socios norteamericanos. También se han rechazado y revocado permisos de generación eléctrica y almacenamiento de petróleo, como igualmente se han puesto muchas trabas para operar gasolineras e importar combustible por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía. Por todo lo anterior, Estados Unidos y Canadá ponen un freno a nuestro país, pero ¿en qué consiste?

Las consultas son métodos de solución de controversias en los que los involucrados se sientan a llegar a un acuerdo, este tiene una duración de 75 días. Si no se resuelve el tema, se solicita un panel de solución de controversias. Este está integrado por 3 o 5 panelistas que tiene 180 días para emitir un reporte final, con el que los países intentarán solucionar su disputa. El proceso de solución previsto en el TMEC es bastante tardado, tanto así que el proceso de esta consulta podría llegar a su conclusión hasta mayo del 2023.

Todavía no hay nada de qué alarmarnos, pero si las cosas no salen bien para México podría haber costo total, estimado, para nuestro país de hasta 30 mil millones de dólares y en estos momentos no estamos como para perder dinero. Ojalá se pueda llegar a una solución de manera rápida.

MT