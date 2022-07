Bertha has already danced: Kike Mireles

Kike Míreles

Al ritmo de Chico Che y su canción ¡Uy qué miedo! el Presidente nos dio cátedra de cómo darle pero en toda la tower, a una relación diplomática TRILATERAL.

Por si aún quedaban dudas del fracaso Washingtoniano de la semana pasada, la Representación Comercial del Gobierno de EUA le puso un estate quieto al presidente Andrés Manuel al anunciar el inicio controversias contra México por andar violando el T-MEC; y no, esto no es buena noticia para nadie; estos temas no son de que si la oposición esto o que los conservadores aquello, esto es grave, estamos hablando de que el Gobierno Mexicano está ya en un conflicto legal no solo con los vecinos, sino también con Canadá.

La razón es simple, el gobierno mexicano está condicionando la inversión extranjera a los caprichos de Nahle y Bartlett, en la SENER y la CFE; y pues hicieron corto circuito con el T-MEC; ojo que no le vengan a contar que los malos son aquellos, hay un tratado que México, por su terca y presidencial necedad, no ha querido cumplir y ahora nos van a venir a llevar al traste, es momento de que Andrés haga algo que no está acostumbrado hacer: tomarse en serio las cosas, porque aquellos, van a defender con hamburguesas y dientes sus intereses, y si nuestro Presi sigue jugando a la rockola en la mañanera, les garantizo que “Bertha has already danced”.