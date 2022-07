Educación musical: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Columna Infrasónico

Siempre he creído que la música debe ser una parte medular de la educación. Tanto como la lectura y la escritura, el razonamiento matemático, el civismo, los idiomas y otras tantas materias que a lo largo de nuestra vida estudiantil se transforman e incrementan con el pasar de los grados escolares.

Integrar un razonamiento musical desde pequeños, considero que sería una herramienta superior para los menores que posteriormente se convertirán en jóvenes y adultos que consumirán música, de acuerdo a ese aprendizaje. De entrada, nos uniría más como seres humanos.

Para nadie es ajeno que Finlandia, por ejemplo, cuenta con el mejor sistema educativo del mundo. Gracias al compositor Jean Sibelius (1865-1957) y desde la independencia de aquel país en 1917, se crearon academias y escuelas de formación musical y la disciplina se asumió como una gran tradición nacional. La enseñanza de música es obligatoria desde primero de primaria. La música como disciplina reúne tres importantes campos de los seres humanos: el pensamiento lógico-cognitivo, el afectivo a través de los sentimientos y el psicomotriz.

A pesar de que en Querétaro y en México la música no es obligatoria, existen formas para su desarrollo desde la niñez como la existencia de orquestas infantiles. Aquí, la cuestión es que no todos los padres de familia consideran su importancia y son relativamente pocos los que la fomentan.

Este jueves 21 de julio a las 19:00 horas, en las instalaciones de la Universidad Humanitas, se realizará un concierto que reúne a la Orquesta Infantil y Juvenil Santiago de Querétaro y la Orquesta de la Academia de Música Alma Muriel. La entrada no tiene ningún costo y es una buena oportunidad para disfrutar de niños y jóvenes que han integrado un gusto particular por la música desde tempranas edades. Ojalá, más niños y niñas muestren interés por la interpretación musical con el paso de los años. Es algo que se necesita urgentemente.

Esta semana, el menú musical queretano es variado. El viernes 22, la banda neoyorquina A Place to Bury Strangers se presentará en la Sala Arpa gracias a la promotora Grains of Sand Booking, en medio de una gira que además de Querétaro, incluye la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La cita es a las 20:00 horas. Los acompañan, también de Estados Unidos, la banda Dendrons y Madhatter, por lo que se espera una gran noche de sonidos post punk, noise rock y new wave. Como dato interesante, la banda estelar ha creado sonidos de forma análoga en sus propios efectos de guitarra en busca de un sonido propio.

El sábado, dentro del marco del Festival Querétaro Experimental, se presentará Novalima, una banda que directamente desde Perú, ofrecerá sus sonidos afroperuanos combinados con beats electrónicos que nació en 2001 y desde entonces ha editado alrededor de seis álbumes. Es buena oportunidad para conocer sus sonidos y peculiar estilo para el público queretano.

Para el domingo, el fin de semana cerrará con gran intensidad con la presentación de los Hermanos Cavalera en el Lienzo Charro Hermanos Ramírez de Corregidora. Max e Igor Cavalera, fundadores y ex integrantes de Sepultura, llegan al estado como parte de su gira ‘Return to Roots’ que antes de terminar en Querétaro, pasarán por Monterrey, Ciudad de México y León. Evento imperdible para el público metalero, ya que celebran 25 años del álbum “Roots” de Sepultura, lanzado en 1996.

Así, esta semana ofrece conciertos para todos los gustos y edades. La apreciación de cada uno de los géneros disponibles, es posible a la educación musical desde pequeños. No dejemos de fomentar la buena música entre los seres humanos.