Editorial: La quinta ola COVID, en marcha

Desde hace algunas semanas se ha advertido, desde el ámbito nacional y también local, sobre el aumento de los casos de COVID-19, que posibilita una nueva ola, la quinta en nuestro país, que sin duda genera preocupación.

Sin embargo, al apegarnos a los datos que las dependencias estatales y federales hacen respecto al seguimiento de la epidemia, las estadísticas refieren que la letalidad es mucho menor respecto a otros rebrotes. Eso es un dato que debe preocupar, pero a la vez ocuparnos a todos. Es decir, las campañas masivas de vacunación contra la COVID-19 han funcionado y prueba de ello es que, a pesar de que siguen los contagios, los efectos en las personas son menores. Quizá parte de las defunciones registradas en los últimos días tienen que ver con quienes no se decidieron por el esquema de vacunación. El detalle de caso por caso nos arrojaría este dato; no obstante, con todo este panorama, no está de más exhortar a mantener las medidas sanitarias contra el coronavirus. Parece que la pandemia cede el paso, pero no hay que confiarse.

Con las obras de 5 de Febrero, autoridades estatales señalaron que el avance es del 13 por ciento. Hasta el momento, comenzaron obras para mitigar el impacto en la temporada de lluvias, por lo que la reingeniería mayor iniciará en unos cuantos meses. A tener paciencia.

