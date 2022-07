¡Así, sí!: El Gallo 12

El Gallo 12/Con espolones de gallo

Todavía no se nos borra la sonrisa de la cara de lo que vimos en pasado viernes en la cancha de Cd. Juárez. Aunque no se ganó, el equipo por fin se vio diferente, un parado distinto que desconcertó, sobre todo, a Cristante, quien seguramente habría analizado los dos partidos anteriores y pensó que “iban con la misma” y vaya sorpresita que se llevó.

No queremos echar las campanas al vuelo, porque aún se carece de muchas cosas, pero dado que las satisfacciones son pocas, no podemos negar nuestro contento por el partido vs los llamados “Bravos”. Y a pesar del gozo que nos acomete, habrá qué señalar, también, lo que no nos gustó: Barbona (20) nos sigue pareciendo inoperante, no se nota en la cancha y no cumple con su labor; sentimos que Sepúlveda (15) no está en la posición correcta, le cuesta mucho ser el eje de ataque, ¿no sería mejor que corriera una banda?, ¿qué pasa con Nahuelpan (32) que ni a la banca salió? Muchos seguimos esperando que aparezca en el cuadro titular, pero le dan pocos minutos y ahora ni siquiera fue convocado; todavía falta quien tome la media cancha con más solvencia, ¿será Aboagye?, esto porque tardaron mucho tiempo en hacerlo, sin embargo, tenemos que reconocer que al final del encuentro comenzaron a “dar toquín”, ya sin Barbona (20), pero insistimos, sin contundencia en el eje del ataque; por último, creemos que tardaron mucho los cambios.

Quién nos dejó con un buen sabor de boca fue el canterano Rodrigo López Quiñones (202) se plantó bien, fue descarado en algunas jugadas y casi hace un gol, que hubiera sido “la cereza en el pastel”. A lo mejor, es el medio que estamos esperando, pero todo a su tiempo.

Bueno, a lo que sigue, viene un sinodal complicadísimo, Monterrey tiene un alto potencial y ahí veremos que tanto va evolucionando el “sistema Gerk”. Ojo, un parado que funcionó para Juárez no necesariamente lo hará con otros rivales, esperemos que Mauro y su grupo de auxiliares lo tengan bien contemplado y nos sigan dando alegrías… que tanta falta nos hacen, para ya parar de sufrir.