Asteriscos: peregrinación al Tepeyac, Pinal de Amoles y reemplacado

PEREGRINOS

Pese a que la Diócesis de Querétaro anunció la cancelación de la peregrinación al Tepeyac, un grupo de penitentes decidió marchar rumbo a la Basílica sin más apoyo que la bendición de la Virgen María, pues las autoridades no están custodiando ni acompañando al contingente. La propia secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, declaró que no hay coordinación con autoridades de otros estados debido a que “oficialmente” no se organizó la tradicional peregrinación.

SIN POLICÍAS

En Pinal de Amoles no hay suficientes elementos de Seguridad Pública. La demarcación apenas cuenta con 26 policías, divididos en diferentes turnos. Esto pone a este municipio como uno de los menos vigilados en el estado. Una de las metas de la actual Administración es duplicar el número de elementos; sin embargo, hasta el momento no ha contratado a ningún nuevo uniformado.

AMPAROS

En el transcurso de esta semana se podrían conocer las sentencias a los amparos promovidos por particulares en contra del proceso de reemplacado. Se conoce que existen al menos siete amparos tramitados y se prevé que puedan resultar a favor de los promoventes. Al menos se reduciría de 25 a solo ocho UMA el pago por el canje de placas.