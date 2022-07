Asteriscos: Derechos humanos, Valiente y Ahí viene

Los asteriscos de hoy son: Derechos humanos, Valiente y Ahí viene.

DERECHOS HUMANOS

El ‘ombudsman’ Javier Rascado Pérez presentó a los legisladores locales su propuesta de reforma de ley para darle a la Defensoría de los Derechos Humanos del estado de Querétaro más facultades, más control y más alcance.

¿Será que la dependencia tendrá los elementos para que sus acciones no queden en ‘meras’ recomendaciones? Algunos diputados dicen que no, al no considerar sanciones para quienes incumplan las observaciones del organismo.

VALIENTE

“El gobernador tuvo los suficientes…”, así se refirió el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, a la decisión de Mauricio Kuri de intervenir la principal vía de comunicación de la zona metropolitana.

Las críticas por las incomodidades no van a cesar durante los próximos meses, pero el funcionario confía en que se dará respuesta a todas las voces críticas cuando la obra esté concluida. Veremos.

AHÍ VIENE

En próximos días estará de visita en la Sierra Gorda de Querétaro el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque no hay fecha definida, sí sabemos que fue invitado por el propio Mauricio Kuri, pues el gobernador quiere mostrarle los proyectos que tiene en mente para esta región del estado.