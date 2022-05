Tantita madre: Roberto Mendoza

Roberto Mendoza

Hoy es una fecha significativa en nuestro país, es día de la madre y ya se nos está pasando el tiempo de darnos cuenta de lo mal que lo estamos haciendo como sociedad, es verdad que el gobierno no ayuda y mucho menos da un buen ejemplo.

El año pasado, según cifras del gobierno hubo 1004 feminicidios, pero en el país fueron asesinadas 3,462 mujeres, en nuestro país, desde hace un buen tiempo. se mueren por motivos violentos alrededor de 10 mujeres al día, además apenas va medio 2022 y ya se perfila como el más brutal, simplemente en marzo hubo 2,730 homicidios y hace sólo 9 días, el 1 de mayo, fue el día más violento en lo que va del año, ese día mataron a 112 personas.

Hay dos componentes que están pasando desapercibidos el llamado “mal humor social” y la epidemia de depresión que muchos sufren, parece que no hay consecuencias por ser un país marcadamente menos feliz, pero sí hay, en 2015 estábamos en el lugar 14 en el ranking de felicidad realizado por Naciones Unidas, en ese entonces ya era preocupante el nivel de homicidios con 18,650 personas asesinadas y 422 mujeres muertas por razones de género, hoy que estamos en el lugar 46 en el ranking de felicidad, bajamos arriba del triple, los homicidios en 2021 fueron 33,308, pero, la cifra de feminicidios aumentó más de doble.

El estudio “Índice Global de Crimen Organizado” es claro, nuestro país es el mejor lugar para el mercado criminal.

Por si no fuera suficiente, la OMS, presentó un informe en donde México registró 626 mil muertes que pueden ser atribuidas a la pandemia por COVID, más del doble de las 300 mil que reconocía el gobierno federal a finales de diciembre del año pasado. En ese sentido, nuestro país, que representa el 1.6% de la población mundial, tiene 4.2% de todas las víctimas mundiales del COVID.

Miles de madres hoy no están festejando nada, unas porque sus hijos o hijas han muerto, otras viven en la angustia de una desaparición, otras en la zozobra de no saber si habrá mañana medicinas para sus hijos enfermos, a otras les agobia no saber si al ir al mercado van a poder comprar todo lo necesario para poder vivir. La situación en los hombres es casi la misma. Cada día más jóvenes prefieren pasar más tiempo en su casa, porque la calle es un peligro y eso, es muy triste.

En este momento que nuestra sociedad tiene más conciencia de la importancia en la vida nacional de las mujeres es importante que el gobierno no les cancele más derechos, que se reabran las instancias infantiles, que se capacite más a sus policías, que se les de mejores oportunidades laborales, que se deje de pensar que el lugar de las mujeres está en su casa, que lo que se les ha prometido se cumpla.

Lo más relevante de esta transformación es su traición a los ideales que tanto ha promovido, hoy más que nunca se promueve la corrupción desde el propio gobierno, desde la propia hacienda, desde la FGR ¿Cuándo vamos a confiar en un policía? ¿Cuándo en un ministerio público? ¿Cuándo en un funcionario? Si el funcionario número uno del país miente todos los días.

Hace dos años el presidente nos prometió presentar un método alternativo para medir la riqueza y la felicidad de los mexicanos, a estas alturas cómo va a presentar eso el presidente si vivimos en esta patria, donde todos los días él tiene un nuevo enemigo, en los medios, en los empresarios, en lo que llama “intereses creados”, en los aspiracionistas, en los profesionistas y en las mujeres que no son el centro de nada, como lo prometió, sino las víctimas de todo.