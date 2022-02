Bicis blancas: recuerdo de una tragedia

Karem Montes de Oca

Seguramente muchos de nosotros hemos visto alguna vez una bici blanca en un poste, pero ¿sabes qué es lo que significa? Las bicis blancas son piezas en memoria de ciclistas fallecidos, es un elemento para que no olvidemos, es un recordatorio de todo el trabajo que está todavía pendiente tanto por autoridades como por la sociedad civil. Lo hemos dicho anteriormente: todos cabemos en las calles. Sólo nos falta más respeto por la vida y empatía.

Andar en bici es un riesgo constante. Entre la deficiente infraestructura o la falta de ella, nuestra nula educación vial en donde podríamos hablar de la prioridad de acuerdo a la pirámide de la movilidad o la falta de empatía por una vida humana que no viene protegida por una carcasa, hasta el necesario involucramiento de las autoridades en diseñar políticas públicas en pro de la movilidad sustentable, en aplicar reglamentos y desgraciadamente posterior a la desgracia, hacer justicia por aquellos que han muerto en bici al ir a trabajar, a la escuela, etc. Necesitamos justicia y no impunidad. Solo así todos tomaremos conciencia de nuestra parte.

El pasado sábado 19 de febrero se instaló la bici blanca número 37 en nuestro Estado, y la primera del año 2022. Lamentamos profundamente la muerte de Jesús Ramírez y hacemos un atento llamado a las autoridades, nos falta mucho por hacer pero necesitamos de su ayuda para poder avanzar. Una muerte destruye familias y corazones, cambia vidas. #NoMasMuertesViales ¡Cuidémonos todos! Por favor.

