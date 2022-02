¿Una copita?: Sergio Arellano

Querétaro es uno de los estados con mayor índice de alcoholismo de acuerdo a las últimas mediciones del Inegi

Sergio Arellano

Como toda gran historia, así comienza este comentario semanal. Imaginemos que estamos tomando un buen vino o un mezcal entre amigos, pasando un rato agradable y sin generar algún mal. Después, una cosa llevó a la otra y uno de los asistentes decide conducir y produce un accidente fatal en donde él sobrevive, pero quienes venían en el otro coche, no lo hacen.

Querétaro es uno de los estados con mayor índice de alcoholismo de acuerdo a las últimas mediciones del Inegi. Esta relatoría no es ajena para nosotros. Las estadísticas, los testimonios y las leyes vigentes así lo indican. Esto es algo que debería de preocuparle al Estado y, por supuesto, a quienes lo habitamos. Lo menciono por dos razones.

Primero, quienes están encabezando la tarea de gobernanza necesitan crear un plan integral e interdisciplinario que fomente la responsabilidad. Existen varios frentes para combatir este fenómeno social, por ejemplo, desde el punto de vista de la seguridad pública, la prevención, grupos de apoyo, atención psicológica, inspecciones para regular la venta de estas sustancias a la población joven, entre otras. Bajo esa línea de ideas, el pasado 2 de febrero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las legislaturas locales pueden establecer impuestos a la venta o consumo final de bebidas alcohólicas; si estudiamos a profundidad a los artículos 10-C y 10-D de la Ley de Coordinación Fiscal.

¿Qué opinan? ¿Esta determinación servirá para reducir los riesgos por la toma de decisiones bajo el influjo del alcohol? Recordemos que este consumo no solo se manifiesta en incidentes viales; puede derivar en escenarios de violencia familiar e inclusive, congestiones por una depresión constante. Aquí es donde abordo el segundo razonamiento. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para apoyar a estos grupos en situación de vulnerabilidad? Aplaudo de una manera muy particular a las asociaciones civiles y organizaciones sin fines de lucro que trabajan por un Querétaro libre de adicciones. Sin duda alguna, esta pandemia ocasionó que los números no sean tan alentadores, pero con el empeño de todos, estoy seguro de que tendremos una mejor consciencia colectiva.