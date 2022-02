El martes pasado se presentó un número muy especial en el calendario: el 22022022.

Los Blanchet

Cada quien lo interpretó de diferentes maneras, que fueron desde la apertura de un portal energético, hasta verlo como un palídromo o un ambigrama. O como yo, que me asusté al ver que llegó el día de pagar las tarjetas de crédito. El caso es que, después del susto y pujar para conseguir los recursos correspondientes (todo por culpa de la cuesta de enero que ya la arrastramos hasta febrero y ahí te vamos marzo), entré en mi zen y mi parte espiritual me hizo ver que ese día coincidía con una de las tantas fechas que suelen dar paso a portales energéticos, que, se sabe, tocan las fibras de nuestro planeta, haciendo que las cosas cambien o trasciendan a otro nivel de vibración y conciencia.

Pero el problema no está en las fechas, está en el ser humano, ya que no evolucionamos a la velocidad necesaria para hacer una verdadera diferencia. Soy una persona muy espiritual, intento buscar siempre lo que me permita conectarme con todo lo que sea vibrar alto, pero la densidad de esta materia como la inflación, las guerras, los ejercicios militares de Putin –en los que anda tronando sus misiles como fiesta patronal, o simplemente escuchar una mañanera–, me lo impiden y hacen que mi elevado espíritu se vaya al suelo como gorda en tobogán, junto con mis planes. Pero la fe es lo último que se debe perder, y ya que ando por el piso, pongo mi tapetito de yoga, cruzo mis piernas en posición ‘pretzel’, y mirando al cielo le pido al Creador: dame martirio y complejo, y líbrame del oligofrénico, amén.

Planes

Aunque hablando de planes, fue grato enterarse que el gobernador Mauricio Kuri tiene varios para llevar a buen puerto este barco. El lunes pasado, un día antes de que se abriera el famoso portal, el gobernador se adelantó y dio a conocer su Plan Estatal de Desarrollo. A mí en verdad me pareció muy buen PED (por sus siglas), ya que la lista la encabeza un tema muy importante en estos días: la salud y vida digna. Hablar de salud lo es todo, ya que el que carece de ella está condenado a ser infeliz y a vivir atrapado en el miedo de dejar de existir.

También el enfocarse a darles a los queretanos una vida digna es un buen punto, ya que la dignidad es un valor que no solo cae en el aspecto material, sino en la calidad de lo que hacemos y tenemos, en mantenernos de pie como estado ante los embates de la situación nacional, que nos han hecho agachar la cabeza muchas veces. Asimismo, habló de educación, cultura, deporte, medioambiente e infraestructura sostenible, las cuales yo pondría en la canasta básica de las necesidades de una sociedad, porque considero que el detalle no es el qué se debe de implementar, sino el cómo se deben de hacer las cosas para alcanzar un resultado óptimo.

No debemos perder de vista que este PED no es un portal de buenas vibras en el que los ciudadanos solamente digamos “namasté”. Es un plan de trabajo en el que demos participar y estar vigilantes para que Querétaro se mantenga a flote y resguardado de las amenazas que enfrenta. Así que a seguir en la lucha de vibrar alto porque, como dijo John Lennon: vida es lo que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes.

Apagones

La semana pasada, le comentábamos acerca de la campaña de “invitación al cumplimiento” –si así le podemos llamar– de la CFE, en la que, a través de correos electrónicos, se nos recuerda que seremos sujetos de reporte al infame Buró de Crédito si caemos en incumplimiento en el pago. Pues bien, la Zona Oriente de la Ciudad de Querétaro, –que comprende el rumbo de El Mirador y más allá– se encuentra inmersa en la frustrante tradición de los apagones diarios, que van desde interrupciones fugaces, hasta el corte por varios minutos, lo que representa un inconveniente para quienes trabajan en sus hogares y un riesgo para sus equipos.

Un poco de congruencia entre la exigencia y la calidad en el servicio no caería mal, digo.

Camina tus palabras

Ya que tocamos el tema de las incongruencias, es inevitable pensar en ellas como una de las principales causas del desastroso escenario nacional e internacional, en los que la palabra y la acción están tradicionalmente desvinculados en el ámbito del discurso y el quehacer político. Repetir una mentira para que se convierta en verdad solo es posible insertarla en colectivos que han renunciado a la cercanía con la realidad para, en su lugar, privilegiar las creencias, las simpatías y las ideologías. Es inaudito constatar que el truco se sigue aplicando exitosamente aun ahora.

‘Walk your talk’ (camina tus palabras) es un antiguo dicho anglosajón que urge a la congruencia de hacer lo que se pregona. Aplicarlo en todas la situaciones de la vida asegura que los dichos se mantendrán por sí mismos sin importar a quien ofenda o afecte esa verdad –aunque la verdad no sea precisamente lo que mueve y conviene al ejercicio del poder como lo conocemos–; sin embargo, mientras no se alcance el estatus de veracidad, no podremos aspirar a tener sociedades justas y avanzadas.

De regreso a la vida

Poco a poco, en Querétaro, se está recuperando la actividad normal, en la medida en que la cuarta ola de la COVID comienza a menguar, sin que la amenaza haya desaparecido totalmente. Aunque suene cursilón, las temperaturas cálidas que nos han sorprendido de un día para otro, y en medio del invierno, nos invitan a recobrar la vida y la actividad que por dos años se vio reducida.

Se reactivan las actividades culturales y deportivas, sin dejar de mencionar el impulso al turismo, alcanzando Querétaro el estatus de destino turístico emergente de acuerdo con la guía internacional Travel Lemming, dada su variedad de microclimas, desarrollo vitivinícola y oferta hotelera, restaurantera y cultural que posee. Volvamos a la vida, pues.

La parejera

No recuerdo una ocasión en que alcaldes queretanos se hayan posicionado en los dos primeros puestos de una evaluación o encuesta en particular. En esta ocasión, la consultora Campaigns & Elections México le da, para el mes de enero, la primera posición al alcalde del municipio de Corregidora, Roberto Sosa, seguido por Luis Bernardo Nava del municipio de Querétaro en el segundo. El mes anterior, el resultado de la carrera parejera fue al revés, es decir, con Nava en el primero.

Aunque se trate de una consulta de percepción ciudadana, el destacar por los resultados positivos siempre será un estímulo para seguir enfrentando una gran responsabilidad y los interminables retos como la seguridad, el orden y la economía. Enhorabuena a ambos.

