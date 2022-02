Los privados y su negligencia: Fernando Islas

La actualidad que vivimos nos lleva a la necesidad de que la población esté informada y consciente no solo de los beneficios de esta iniciativa

Fernando Islas

La reforma eléctrica es uno de los temas de mayor importancia en la agenda política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde hace meses, el Poder Ejecutivo y la mayoría legislativa que Morena tiene en ambas cámaras han buscado diferentes caminos para que esta iniciativa de ley pueda consumarse y cristalizar el objetivo de blindar nuestra soberanía energética y garantizar que los recursos de la nación serán propiedad exclusiva del pueblo de México. Desafortunadamente, para el partido en el Gobierno, esta reforma ha tenido diferentes obstáculos, que la nueva oposición se ha encargado de colocar ante su consigna privatizadora que, durante las administraciones anteriores, fungió como directriz gubernamental.

La actualidad que vivimos nos lleva a la necesidad de que la población esté informada y consciente no solo de los beneficios de esta iniciativa, sino de la exigencia ciudadana que se debe ejercer sobre sus representantes populares para que el voto que emiten no sea orientado por berrinches partidistas, sino en consciencia plena de que la voluntad popular será plasmada al momento de levantar la mano. Ante la propuesta de diálogo, la oposición se hace oídos sordos y el sector privado dice que no escucha, no ve ni mucho menos habla. En pocas palabras, empresas como Iberdrola, Kimberly Clark y FEMSA se niegan a participar en el parlamento abierto, demostrando así que su propósito es estropear esta lucha que busca garantizar el futuro de miles de mexicanos y mexicanas.

El sector privado no puede continuar participando desde la trinchera de la desinformación. Urge que participen en el debate público y sumen a la construcción de una realidad social que brinde justicia y certeza en todos los sentidos.