Las mieles del triunfo: El Gallo 12

¿Cómo no disfrutar de todo lo que aconteció en días pasados? Ya hacía muchísimo tiempo que no teníamos motivos, pero ya hubo muchas cosas para hacerlo: se consiguió un punto de visitante contra un gran sinodal, se va Dos Santos (9), llega Nahuelpán (32) y se le gana a Mazatlán en casa con un marcador de dos goles a cero; y si a eso le agregamos los resultados de los equipos que nos van ‘correteando’ con el cociente para no pagar multa, podemos concluir que fue una excelente semana.

En lo que se refiere al funcionamiento de nuestro equipo, aun con sus limitaciones, hemos visto a los jugadores mucho más aplicados y mejor ordenados, con un parado 4-4-2 que hasta el momento ha dado resultados (4/6), con un 67 por ciento de efectividad en los dos partidos que ha dirigido Cristante. El portero, Aguerre (1), tiene un 10. Hay momentos que la defensa se ve titubeante y nos pone ‘los pelos de punta’ y ‘mordiéndonos las uñas’, sobre todo por la lateral derecha. Mendoza (2) no acaba de mejorar, lo rebasan fácilmente y en ocasiones su marca es floja. La media de contención se ha equilibrado con Hernández (14), quien se ha convertido en titular inamovible, le pueden poner de compañero a Escamilla (5), González (6) o Cabrera (23) y está funcionando; aquí valdría la pena señalar el partido contra Pachuca. No entendimos la alienación de Torres (16) en esa posición, ¿será un gran jugador de interescuadras? Barrera (18), voluntarioso, pero más bien le estorba a Sequeira (7), porque ambos juegan por derecha y forzosamente uno tiene que pasar al ‘perfil cambiado’; esto ha mermado un poco el rendimiento del segundo, además de que está arrancando de más atrás. En la delantera, qué ganas le pone Sepúlveda (15).

Algo que nos inquietó fue la ‘avalancha’ de comentarios en impresos nacionales, que colocan a Uriel Pérez ‘detrás’ de Cristante y ‘dentro’ de la directiva. Hernán ya se encargó de desmentirlo y no tenemos porque no creerle, pero los de ‘pantalón largo’ no han dicho nada… ¡Preocupante! ¿Sale Monge y entra Pérez?