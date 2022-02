La ira de los miserables: Los Blanchet

Legendarios son los sobresaltos en entrevistas realizadas a Nicolás Maduro por periodistas como Jorge Ramos

Los Blanchet

En un poco usual encuentro periodístico, el expresidente Gustavo Díaz Ordaz respondía, iracundo, a la pregunta de un joven reportero acerca de los eventos de Tlatelolco del año 68, que marcaron para siempre el rumbo histórico de nuestro país. Díaz no respondió el cuestionamiento como se esperaría, sino que, en su lugar, expelió una perorata acerca de la grandeza y patriotismo del Gobierno que encabezó, aderezado con un regaño patriarcal al ‘muchachito’ que osó increparlo.

Legendarios son los sobresaltos en entrevistas realizadas a Nicolás Maduro por periodistas como Jorge Ramos, al cuestionarlos sobre asuntos incómodos, escandalosos y evidentes, perpetrados por su régimen dictatorial, terminando dicho encuentro con la terminación abrupta de la entrevista y el decomiso de las cámaras y micrófonos al equipo que acompañaba al comunicador.

Pero, ¿qué tal Trump y sus incansables sobresaltos a los cuestionamientos de la prensa enemiga, partidaria de las fake news? Los casos son interminables en la historia y en la actualidad, y el comportamiento de los cuestionados encumbrados en el poder es siempre el mismo: brincan como si trajeran chinicuiles o como si les pusieran un cuete en salva sea la parte. El patrón de respuesta es muy similar al ventilarse puntos o asuntos sensibles para ellos en la entrevista o conferencia de prensa, que normalmente ya han estado circulando en radio pasillo y hasta en los medios, para los que incluso ya vienen medio preparados. Esa reacción podría considerarse la evidencia de que el cuestionamiento toca la fibra que más duele y que es, por tanto, en donde seguramente hay gato encerrado. La constante es que en su contestación no responden como tal a la pregunta hecha, sino que profieren discursos defensivos de descalificación hacia la fuente de la información en cuestión, de agresividad o victimismo, pero no de aclaración argumentada sobre la nota ni mucho menos aporte de cifras con adecuado soporte.

El resultado final en el mediano plazo es la persecución y hasta la cooptación de los medios de comunicación a través de la expropiación en aquellos países azotados por dictaduras, procedimiento incluido en el instructivo (que no manual) para todo aspirante a dictador en el que, por cierto, también está incluido el viejo truco de crear enemigos externos cuando el agua les llega a los aparejos, y que los hace ver patéticamente predecibles. El riesgo de que esto suceda en diferente medida en una democracia, varía con la lógica de la alternancia, pero cuando se acaba la democracia, todo está perdido.

Matrimonio y mortaja

México está lleno de lugares hermosos, atractivos y llenos de tradiciones. Sin lugar a dudas, Oaxaca es uno de ellos, tan solo por su ubicación geográfica, su gastronomía, su artesanía y su inigualable Festival Internacional de la Guelaguetza, que hacen de ese lugar un paraíso digno de presumir. Pero no conforme con toda esta plétora de atracciones, se le suma un espectáculo muy bien montado llamado ‘Amor sin barreras’. Un espectáculo cómico, mágico y musical, protagonizado por la jovial Elba Esther Gordillo y su desinteresado prometido, el abogado Luis Antonio Lagunas, a quienes les brotaba el amor como fuente de la juventud.

Cuando surgió tan estruendosa noticia, en la que los primeros protagonistas fueron los maestros del CNTE, quienes entraron como hermanastras celosas de Cenicienta a dejar en harapos la sede del bodorrio, yo pensé: esto es broma, ¿verdad? Pero no, era la puritita verdad y fue entonces cuando vi las fotografías de tan ’enamorados’ y ’compatibles’ tórtolos que circularon por todas las redes sociales. El impacto fue tal que mis pobres retinas me dolieron por dos días.

Dicen que para el amor no hay edades. Yo opino que está bien, pero hay límites, porque no pude evitar imaginarme el ’ElbaZutra’ (disculpen mi mente cochambrosa). Debo reconocer que la ‘maistra’, a sus años, todavía le pega bien al ‘dancing’, aunque no sé si después, en la ‘honeymoon’, ‘Wuicho’, en vez de ponerle crema batida, le haya frotado pomada del tigre.

Pero el colmillo es el colmillo. De hecho, la maestra podría darle unos consejitos a Belinda, porque ya ven que, con todo y su belleza y con tan solo 10 años de diferencia con Nodal, terminaron su idílica relación a dos días del 14 de febrero. En fin, son las cosas que pasan en el fervor del mes del amor y la amistad, asegurándoles que este matrimonio no fue por interés; fue por el capital.

Agüita por favor

La gestión del agua desde siempre, y por su naturaleza climática como semidesierto, es toda una odisea para el estado de Querétaro, principalmente para la capital. Proveer del vital líquido a una creciente población –que suma poco más de un millón de habitantes tan solo en el municipio de Querétaro, según datos de Inegi– ha implicado traerla de lugares tan distantes como la presa Zimapán, en el estado de Hidalgo. Para el proyecto del Acueducto II, el Gobierno de ‘Paco’ Garrido se enfrentó a obstáculos formidables al intentar obtenerla de fuentes en la periferia de la capital, como el municipio de Amealco, por lo que fue necesario la realización del enorme proyecto para traerla de mucho más lejos.

El proyecto del Acueducto III implica retos semejantes e incluso nuevos, ya que legisladores locales en la zona en la que se ubica la presa hidalguense exigen nuevas condiciones para ser incluidos también como beneficiarios de esta nueva fase del proyecto –demanda entendible y que el Gobierno de Mauricio Kuri sabrá gestionar y resolver–, que también beneficiará a otras comunidades en su trayecto hacia la capital y que quedaría en modo funcional en el 2024. Éxito.

Corteeeeee

A muchos sorprenderán los correos electrónicos de ‘invitación’ al cumplimiento de pago del servicio eléctrico por parte de la CFE, que a la letra rezan: ¡Preferirás pagar a tiempo! CFE reporta el comportamiento de pago a las Sociedades de Información Crediticia reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mejor conocidas como el infame Buró de Crédito y el Círculo de Crédito.

Esta considerada advertencia no es nada nuevo. Desde el año 2017, la CFE se registró en estos organismos, aunque el nivel de advertencia que ha desplegado no había sido tan intenso como ahora.

¿Pero qué? ¿No es suficiente con que nos corten el suministro al tercer día del vencimiento? Nah. Los usuarios con meses de atraso afectan a las finanzas de CFE, ya que esta ha invertido en instalaciones y medidores. Además, no hay justificación para no pagar oportunamente el indispensable servicio, aunque sea el mismo Bartlett quien dirige la CFE. A cumplir, pues.

