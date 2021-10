Francisco Pájaro Anaya

El día de mañana, domingo 17 de octubre, se cumplen 75 años de la Solemne Coronación Pontificia de la venerada imagen de Nuestra Señora del Pueblito, quien es desde 1949 la Patrona Principal de la Muy Noble y Leal Ciudad Episcopal de Santiago de Querétaro y cuyo culto data desde 1632, como ya lo había comentado en la anterior colaboración.

En alguna ocasión se me preguntaba ¿Por qué los católicos coronan a la Virgen María?, yo solamente me limite a contestar: porque es nuestra Madre; porque es la Madre de un Rey, que es Cristo Rey del Universo; porque es la Reina de todo lo creado y porque en la corona que le ponemos, le entregamos simbólicamente nuestros corazones, que es realmente como la coronamos. Esa fue mi respuesta y espero no haberme equivocado.

Cuando el reloj marcaba las 13:30 horas del jueves 17 de octubre de 1946, en el campo deportivo de la Cruz, situado en el cerro del Sangremal, en donde se fundó nuestra ciudad capital y de donde partieron los grandes misioneros que evangelizaron gran parte de nuestro país, el Excelentísimo Señor Obispo de Querétaro, Monseñor Marciano Tinajero y Estrada en nombre y representación del Romano Pontífice Pío XII, colocó sobre la bella imagen de María Santísima del Pueblito, una bella corona de oro, que fue obsequio de toda la feligresía y que cumplía el anhelo de muchas generaciones de queretanos. De igual forma el Excelentísimo Señor Arzobispo de México y Encargado de Negocios de la entonces Delegación Apostólica, Monseñor Luis María Martínez y Rodríguez, coronó a la Divina Imagen del Niño Jesús que acompaña a Nuestra Señora. Las coronas fueron realizadas por Don Francisco J. López y así mismo se le entregó un bello centro por parte de la Acción Católica que fue elaborado por Don Manuel Peregrina.

Una multitud de 40 mil fieles fueron los testigos de esta magna ceremonia, que pocas veces ha visto la ciudad de Santiago de Querétaro desarrollarse con tal entusiasmo y devoción.

Para esta ocasión se compuso un bello himno, con letra del Muy Ilustre Señor Canónigo Don Salvador Septién Uribe, sanjuanense de nacimiento y que precisamente este año ha comenzado de manera oficial su proceso de canonización y con música del gran maestro queretano Don Julián Zúñiga, que por muchos años fue el organista titular de la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México.

A 75 años de distancia, hoy los queretanos celebramos este hecho que sin duda marca la historia del siglo XX en la ciudad de Santiago de Querétaro, en la Diócesis de Querétaro y en la Provincia Franciscana de los Apóstoles San Pedro y San Pablo de Michoacán. Cuentan que cuando se coronaba a la Santísima Virgen en medio de la alegría y la solemnidad de ese momento, se escuchó una bella y tierna voz de un niño que decía “mamá”. Situación que llamó mucho la atención porque la ceremonia en ese tiempo impedía que un niño estuviera cerca del presbiterio o que simplemente se pudiera acercar. Sin embargo, esa voz se escuchó y es la voz que desde el fondo del corazón le decimos a nuestra Reina, porque ella nos cuida y nos protege como madre amorosa y queretana que es, y como decía Monseñor Septién en la letra del himno que él compuso: “Nuestra firme esperanza eres tú”.

