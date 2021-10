Iván Torres

La selección mexicana sigue su camino a la Copa del Mundo de Catar y continúa siendo el equipo incomprendido de aficionados y ‘analistas’. Creo que ninguna selección tiene un boleto fácil al Mundial y, por supuesto, el Tricolor no es la excepción.

Ya vimos que los rivales incluso se preparan con trabajos de esta modalidad mental llamada ‘coaching’ para enfrentar a México. Canadá la semana pasada le sacó un empate al Tri dando su mejor partido de la eliminatoria y posteriormente empató con Jamaica. El nivel no es tan destacado, pero hoy hay jugadores que militan en clubes europeos que le están dando nivel a cada selección. Por ejemplo, Canadá tiene a Davies, del Bayern Munich, y Estados Unidos cuenta con un campeón de la Champions con el Chelsea: Pulisic. México no se queda atrás con una de las mejores delanteras que se ha conformado en la historia para una escuadra nacional: ‘Tecatito’, ‘Chucky’ y Raúl Jiménez. Es decir, no hay rival fácil, los partidos son distintos y las circunstancias siempre son cambiantes.

Enfoquémonos en nuestra selección mexicana. Si bien se puede cuestionar el funcionamiento táctico y estratégico de un equipo, el esfuerzo y el trabajo para sacar un resultado posiblemente favorable no es negociable. Creo que los seleccionados mexicanos han dado lo mejor de sí y aunque en ocasiones no se le ve pies ni cabeza al equipo, tampoco es para darse de topes; una, porque el rival cuenta, estudia a los nuestros y también implementa situaciones tácticas y estratégicas. Eso se transforma en niveles de dificultad mayor; así es como los dirigidos por ‘el Tata’ Martino pierden por momentos el rumbo del partido, pero no se ha perdido (al menos antes de jugar ante El Salvador), se sigue sumando y México clasificará al Mundial caminando como algún día lo dijo y lo hizo Ricardo Antonio Lavolpe.

Llegando la Copa del Mundo, ya con más partidos de integración, ahí se verá la mano del entrenador y el estratega; ahí veremos de qué está hecho Martino. Tiene una de las mejore selecciones que ha existido en la historia del futbol mexicano; hombre por hombre, hay calidad importante. No nos desgastemos en análisis ambiguos. Apoyemos y esperemos a Catar; ahí será el verdadero examen.