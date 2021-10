Las noticias no cesan de avisarnos que la caída del gigante inmobiliario chino Evergrande Real Estate generará una catástrofe financiera como la que en su momento generó la caída del banco americano Lehman Brothers en 2009. ¿Será?

Pues por tamaño e importancia parece que tiene toda la pinta de si poder serlo. Esta compañía, denominada Heng Da Group en chino, es propietaria de más de 1,300 proyectos inmobiliarios en más de 280 ciudades alrededor de China. Su fundador y principal accionista, Xu Jiayin, es uno de los hombres más ricos de China, con una fortuna personal estimada en 10.6 billones de dólares. Evergrande tiene más de 120,000 empleados y tiene más de 1.5 millones de clientes con derechos contractuales sobre las propiedades de la entidad. Así que la prueba del peso económico si lo pasa.

¿Cuál es el problema? Que el gigante de la construcción tiene una deuda de más de 300 billones de dólares que parece ya no está en medida de pagar puntualmente. En consecuencia, el precio de su acción en bolsa ha caído en más de 80% tan solo este año. Evergrande debe dinero a más de 150 bancos locales y a más de 171 firmas financieras. Tan solo en este año, Evergrande ya fue el sujeto de 427 demandas legales de contratistas, clientes y proveedores de servicios. ¿Por qué se llegó a este problema? Parece que hay dos causas evidentes, un sobre endeudamiento sin supervisión y una regulación cambiante en China para la industria de desarrolladores inmobiliarias; en particular, recientemente se limitó severamente la capacidad de financiamiento de los desarrolladores inmobiliarios, lo que generó un “crunch” crediticio que puso al borde del abismo a Evergrande que vio su liquidez muy mermada.

¿Qué puede pasar? A nivel local en China parece que el riesgo más grande es que se contaminen otros sectores, particularmente el bancario, financiero y evidentemente el de la construcción. Se estima que el efecto negativo podría afectar el producto interno bruto chino hasta por 350 billones de dólares. Así, el gobierno chino se encontrará con el mismo problema que el gobierno de los E.U.A. en su momento, ¿hay que rescatar a Evergrande porque es demasiado grande para caer (too big too fail), y así mandar una señal equivocada de que otros jugadores del mercado que se han arriesgado de más no deben preocuparse, porque papa gobierno los ayudará? O dejar caer a Evergrande, poniendo un ejemplo, y cruzar los dedos para que su caída no detone una crisis nacional y/o mundial.

A nivel internacional pinta muy difícil de predecir. Aunque la mayoría de los analistas señala que el efecto fuera de China sería limitado y temporal, la verdad de las cosas es que en su momento nadie previó las consecuencias tan graves que la caída de Lehman Brothers causó a nivel global, pero claramente fue una de las causas de la crisis mundial de 2009. Abróchense los cinturones…

Twilight Zone… Si bien históricamente México múltiples veces ha jugado como mediador entre los E.U.A. y Cuba, parece que, con su posición en CELAC, esta administración ha decidido inclinar la balanza a favor de Cuba de manera determinante y alejarse de los E.U.A. Apuesta compleja, siendo que los E.U.A. son nuestro mayor socio comercial y, aún antes de este episodio, el horno no estaba para bollos en materia de la relación binacional con ellos.