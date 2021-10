Haydeé Blanchet y Eduardo Aguilar

Hoy, con enorme gusto, regresamos a esta casa editorial, después de años de no escribir ni nuestra dirección, porque es más fácil mandar la ubicación. Regresar a las letras, al mágico sonido de las teclas. Es un gran placer, pero al mismo tiempo, una gran responsabilidad, ya que sentarse frente al ordenador y pensar… ¿ahora a quién incomodaré o sacaré a balcón?, no es nada fácil, aunque la verdad muchos se ponen de a pechito.

Pues resulta que a este, nuestro Querétaro, la lluvia no le ha dado tregua, tanto así, que a Conín ya se le encogió más el taparrabo y muchos ya encontramos a Nemo. Se escuchan voces (de los recién llegados o de algunos desmemoriados) decir: “Nunca había llovido de este modo y jamás se había inundado”. Pero si nuestra memoria no falla, corría el año 2003 y junto también corrían ríos de agua por avenida Corregidora, Zaragoza, Universidad, el puente de Pasteur y la 57, la 5 de Febrero… y ¡súbale, súbale, hay lugares! Lo decimos con conocimiento de causa, ya que en ese año conducíamos un automotor marca Neon –el Fórmula 1 de los pobres (por lo chaparro)–, y circulando por la 5 de Febrero, Tláloc desató su furia al grado de que la creciente del agua nos hizo sentir protagonistas de la película ‘Titanic’.

Muchos aseguran que es el Apocalipsis, y no es para menos, ya que con esta pandemia no se ve lo duro, sino lo tupido. Añada a ello la infaltable temporada septembrina de sismos y tenemos el cuadro completo. Pero a Querétaro no lo frena nada y el tiempo sigue su marcha, como cuando en días pasados se dio por definitivo el cambio de estafeta en el Gobierno estatal, junto con cambios de alcaldes en algunos municipios, y en otros, permaneciendo los alcaldes reelectos de Querétaro, Corregidora y El Marqués, los brazos inmediatos de la periferia de Casa de Gobierno.

En los municipios con presidentes municipales nuevos pasó lo de siempre: llegaron como niños con videojuego nuevo, emocionados y empoderados por el juguete, sin saber que el único juego que trae el aparatito es el ‘Doom’. Por otro lado, los alcaldes de segunda vuelta regresaron sabiendo que comandar un municipio no es cosa de juego, y que su gestión en el trienio pasado no fue miel sobre hojuelas, ya que les tocó nadar en aceite, al tener que enfrentar la furia y la incertidumbre de una pandemia implacable. ¿Cómo lo hicieron? Creemos que bastante bien, a pesar del desorden federal.

El último día de las salientes administraciones gubernamentales, el jueves 30, Tláloc –quien no ha dado tregua con sus lluvias desde hace un rato, ocasionando graves desastres en este bello estado– decidió soltarle a Querétaro agua como riñón con diurético, causando desgracias al por mayor, miedo, enojo e impotencia en población y Gobierno. A los pobres entrantes no les dijeron ni “agua va”. Esto los puso a prueba para sacar la casta, ya que a sus respectivos equipos los pusieron a trabajar de inmediato. Por un lado, recibieron el aplauso y, por el otro, “ale, ale, a lo que te truje Chencha”. Menuda bienvenida.

Atinadamente, el gober se coordinó inmediatamente con los munícipes de segunda vuelta, porque la situación verdaderamente estaba más fea que Thanos y se requería de los ‘alcalders’ (Luisber, Robert y Quique) para encabezar las labores. Pero dejando a un lado la broma, pudimos monitorear y apreciar el compromiso y esfuerzo que pusieron el gobernador Mauricio Kuri y los alcaldes Luis Nava y Roberto Sosa, quienes accionaron con lo que tenían al alcance en ese momento. Por ahí, también muy solidario y comprometido andaba en la acción el diputado local Manuel Pozo, quien es uno en un millón, porque normalmente a los diputados, una vez ganado su puesto, no los volvemos a ver, excepto cuando buscan la reelección.

Los que también tuvieron que rifársela contra los embates de la naturaleza fueron los alcaldes José Antonio Mejía Lira, de Tequisquiapan; Roberto Cabrera Valencia, de San Juan del Río, y Enrique Vega, de El Marqués. Vaya que hay chambas que no son fáciles… y lo que falta.

Pero mientras el gober Kuri y alcaldes no dejaron de hacer lo propio, al mismo tiempo dieron paso a las presentaciones formales de sus equipos de trabajo. Esto ocasionó lo que ya es costumbre: que toda la queretaneidad parara oreja. Uno de los ámbitos en los que se dejó ir el chisme como gord@ en tobogán fue el de los grupos de WhatsApp, en donde las voces salieron a relucir con los tradicionales comentarios como “A est@ secretari@ ni l@ conozco… Es@ me cae gord@… Ah, est@ es mi amig@, voy a pedirle chamba… ¡Santa virgen, mi exmarido está en el gabinete!… ¡¿Cómo pudieron poner a es@?!… ¿Otra vez es@?… Ah, a es@ lo puso por puro compromiso… Mmmmm!…” por mencionar algunos.

Sin duda, un inicio de administraciones muy agitado, pero estamos convencidos de que darán el ancho y les deseamos todo el éxito, por el bien del estado.

Sin más por ahora, le invitamos a mirarnos por la TV en La KJeta hoy a las 21:00 horas por Radio y Televisión Querétaro, Canal 10, y le recordamos que tenemos una cita el próximo jueves…para echarnos otro caldito.

