El Gallo 12

Externamos que era necesario, por lo menos, mantener la distancia con Juárez antes del 8 de octubre y nos la cumplieron, es más, hasta con un punto extra. Sí, porque gracias a los resultados de ambos conjuntos, el gap aumentó a 12 unidades. Y tomando en cuenta que a ellos solamente les faltan 15 puntos por disputar, porque adelantaron su partido de la fecha 14, se ve complicado que, por lo menos, este torneo nos puedan dar alcance, sin embargo, en un “mundo ideal”, lo mejor sería que nos mantengamos a esa “sana distancia” so pena de andar pagando multas.

Pareciera increíble que por conducto de dos goles de Do Santos (9) hayamos obtenido una cosecha de 4 puntos en la fecha doble, ojalá esté despertando. Alguien que merece nuestra distinción es Barrera (18), dado que en este espacio se le criticó mucho durante los primeros partidos, pero se nota que Leo le ha encontrado “la cuadratura al círculo” y lo ha hecho jugar como en sus mejores tiempos y vaya que está aportando. Lamentablemente, a quien vemos a la baja es a Ramírez (7), a él, el nuevo sistema le ha afectado ya no se ve tan participativo, sin embargo no pierde su calidad. Perg (26) está creciendo en la zaga, aunque no le va muy bien cuando sale de su zona. Balanta (35) sigue muy acelerado, como que quiere siempre hacer “una de más”. Contra Toluca, no nos gustó Olivera (11), se desacomodó. Aguerre (1) cada día mejor. Los que siguen sin convencer son Torres (16) y Sosa (20), sentimos que la Primera División no es lo suyo.

A ciencia cierta no estamos seguros de que así sea, pero como qué el factor anímico de la llegada de Ríos a apuntalar la Directiva ha traído buena vibra y el equipo se ve cada día mejor. Sin dejar de señalar las deficiencias que tienen, falta un enlace que acarree más balones y haga ese clic con la delantera y obviamente un centro delantero más confiable.

Mario Villanueva sigue esperando su homenaje, si no es la Directiva por mutuo propio, creemos que la Resistencia Albiazul debería de presionarla para que éste llegue… se lo deben.