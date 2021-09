Enrique Álvarez

Lo que deciden un puñado de personas no es la realidad y no siempre es lo mejor para las masas. Traigo esto a colación porque en el futbol ha habido dos decisiones centralizadas a las cuales decidí darles el beneficio de la duda, pero que, con el correr del tiempo, he visto que son pésimas decisiones.

ELIMINACIÓN DEL DESCENSO

Con la temporada 2020-2021, llegó la abolición del descenso. Queriendo ser optimista (o pecando de ingenuo), creí que la medida podría generar estabilidad a los clubes de la LigaMx y generaría mayor competencia y calidad. A tres semestres de implantada la decisión, vemos una competencia irregular y sin aportar mayor espectáculo al aficionado.

Ni los directores técnicos presentan planteamientos más arriesgados y ofensivos ni le dan oportunidad a más jóvenes mexicanos y ni los directivos contratan mejor. ¿Quién se benefició? Solo 18 presidentes que no arriesgan el descenso de su equipo.

Lo peor: la llamada “Liga de expansión” está olvidada en el desinterés del aficionado promedio.

VAR (VIDEO ASSISTANT REFEREE)

Siempre creí que la tecnología mejoraría al futbol. Y al igual que en el caso anterior, decidí darle el beneficio de la duda al VAR. La realidad nos está diciendo que la tecnología no ayuda al futbol. La manera que decidió FIFA y la International Board de utilizar el VAR tiene a la misma cantidad de inconformes que tenía antes, pero con una adición: Ahora el juego tiene más pausas y se pierde el ritmo.

Las decisiones arbitrales siempre han estado llenas de polémica y el VAR no vino a acabar con ellas. Incluso genera más.

Tanto en la Liga Mx como en la FIFA urge un comité asesor que sea realmente representativo del deporte y sea parte de las decisiones del futbol – espectáculo.